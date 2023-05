Rodičovský příspěvek by bylo možné čerpat rychleji, shodli se v neděli ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL) s poslancem z opozičního hnutí ANO Alešem Juchelkou. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima. ANO chce ale úpravu příspěvku o 50 tisíc korun vyšší, než zamýšlí vládní strany, tedy na 400 tisíc korun.

Celková výše příspěvku, který mohou rodiče čerpat do potomkových čtyř let věku, nyní činí 300 tisíc korun. Podle Pirátů je ve vládní koalici shoda v tom, že výše příspěvku vzroste. Piráti jej chtějí zvýšit nejméně na 350 tisíc korun, o stejné částce mluvil i poslanec STAN Jan Lacina a Jurečka. Ministr uvedl, že parametry by se měly dojednat v příštích dnech. Vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením příspěvku od ledna příštího roku, ANO to chce uspíšit. Juchelka to zdůvodnil inflací.

Lacina by byl kvůli klesající porodnosti pro zkrácení doby vyplácení příspěvku maximálně na tři roky podobně, jako je tomu v okolních zemích. Předseda poslanců ODS Marek Benda je stejně jako Zdeněk Kettner (SPD) a Jurečka pro zachování čtyř let.

„Rodič má mít možnost rozhodnout se, jak dlouho zůstane s dítětem doma. Proto chceme zachovat flexibilitu čerpání rodičáku až po čtyři roky,“ uvedl Jurečka. Návrat rodičů do práce lze podporovat například přes zvýhodnění částečných úvazků, dodal.

Loni stát vyplatil příspěvky za 33 miliard

Rodiče mohou měsíčně pobírat příspěvek až do výše 70 procent základu výdělku. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Loni stát na rodičovských příspěvcích vyplatil přes 33 miliard korun. Přidání o 10 tisíc korun představuje podle odhadů zvýšení nákladů státu zhruba o miliardu.

Naposledy se rodičovská zvedla v roce 2020, a to celkem o 80 tisíc korun. Podle studie pěti výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR to vedlo k delšímu čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Pro společnost to znamenalo další náklady.

Ze zákona by měla zmizet podmínka, podle níž rodič ztrácí nárok na výplatu rodičovského příspěvku, pokud jeho dítě ve věku do dvou let tráví v jeslích nebo dětských skupinách víc než 92 hodin měsíčně. Změna podle serveru Seznam Zprávy umožní rodičům více se zapojit do pracovního procesu. Ovlivní to i provozovatele dětských skupin a model takzvaného sousedského hlídání, který stát připravuje.