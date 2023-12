Opoziční hnutí ANO se zřejmě obrátí na Ústavní soud kvůli pravidlům zvýšení rodičovského příspěvku, řekla ve středu v rozhovoru pro server Blesk.cz šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Za diskriminační považuje, že se růst má týkat pouze rodičů dětí, které se narodí od počátku příštího roku.

Rodičovský příspěvek se od ledna 2024 má zvýšit na 350 tisíc korun, Senát normu schválil koncem listopadu. Růst o 50 tisíc korun se bude týkat pouze rodičů nově narozených dětí od počátku příštího roku. Výplata příspěvku se také zkrátí ze čtyř let na tři roky. Novela nyní čeká na podpis prezidenta.

„Vytvořili děti dvojí kategorie. Děti, které se narodily po půlnoci 1. ledna 2024, a děti, které se narodily do půlnoci toho 31. prosince 2023. Považujeme to prostě za znak protiústavnosti a zvažujeme, že i tady se obrátíme na Ústavní soud,“ řekla Blesku.cz Schillerová.

V případě narození dvojčat a vícerčat budou rodiče od ledna pobírat podle schváleného návrhu celkem 525 tisíc korun. Opozice při projednávání novely o státní sociální podpoře neuspěla s návrhy na vyšší růst nebo rozšíření příspěvku i na rodiče již narozených dětí do tří let. V Senátu to označoval za nespravedlivé například Petr Vícha (SOCDEM). Rodiče dětí, které se letos narodí chvíli před půlnocí, „v podstatě z minuty na minutu přijdou o 50 tisíc korun“, uvedl.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) považuje přijaté řešení za kompromis v současné rozpočtové situaci. Rozšíření výplaty zvýšeného příspěvku na všechny děti by představovalo výdaje rozpočtu ve výši 8,8 miliardy korun. Dopady přijatého zvýšení na státní rozpočet budou činit příští rok podle Jurečky zhruba 400 milionů korun. O rok později to bude 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně čtyři miliardy korun a v dalších letech 5,5 miliardy korun.