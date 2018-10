Rodinné firmy se dočkají vyšší podpory od státu

Živnostníci budou moci do svého podnikání více zapojit rodinné příslušníky, aniž by jim kvůli tomu hrozily postihy.

Méně šikany ze strany úřadů, daňové úlevy i lepší financování. To vše má malým firmám včetně těch vlastněných řemeslníky či živnostníky přinést nová definice rodinného podnikání, již připravuje vláda.

„V současnosti například podnikatelé nemohou bez smlouvy nebo jiného podkladu požádat rodinné příslušníky, aby jim v práci pomohli. Hrozí jim totiž kvůli tomu vysoké pokuty,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Právě to by měla nová definice odstranit. Ta současná to totiž neumožňuje.

Původně měla vláda zaslat novou definici rodinného podnikání do sněmovny do letošního července, a to v novele občanského zákoníku. Nakonec se rozhodla jít jinou cestou. „Občanský zákoník pro to vhodný není,“ říká Maja Dangal z ministerstva spravedlnosti. Podle informací Deníku tak „rodinný podnik“ zakotví vláda ve svém usnesení a ministerstva se jím budou řídit. „Od toho se pak budou odvíjet programy podporující rodinné firmy, například ve formě daňových či sociálních úlev,“ míní Havlíček.

To už by ale mělo mít na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu. „Podpora může spočívat třeba v přímé finanční podpoře podnikání přes záruky, úvěry či dotace,“ říká mluvčí Milan Řepka.