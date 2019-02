Rodinné firmy si polepší, vláda chystá plán, jak na to

Téměř devadesát procent českých firem tvoří podniky vlastněné rodinnými příslušníky. V současnosti ale od státu zvláštní podporu nemají, a to i přesto, že tvoří základ zdravé ekonomiky. To se ale má změnit. Vláda totiž finišuje s návrhem, který může institut rodinné firmy zanést přímo do zákona.

Včera o něm na hospodářském výboru měli jednat poslanci. Nakonec jej však z časových důvodů odložili. Jak ale Deníku prozradil zdroj, vláda má v tomto směru již připraveno usnesení, kterým do českého právního řádu tento pojem zanese. „Teprve poté se může diskutovat o tom, jak konkrétně se tyto firmy podpoří," uvedl. Podle informací, které se objevily v médiích, se má návrh týkat společností, v nichž nadpoloviční většinu vlastní členové jedné rodiny. Podle časopisu Ekonom se má návrh týkat i živnostníků v okamžiku, kdy se na podnikání podílejí minimálně dva příbuzní, například manželé či rodiče s dětmi. Pekárny i autodílny Výhody by tak mohly získat velké výrobní podniky, ale i malé firmy. tedy například pekárničky, autodílny nebo prodejny. Na zavedení „rodinných firem" do českého práva tlačí především Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „Jsou stabilnější v době krize. Rodina, která ji spravuje, má jiné priority než běžný manažer," říká prezident Asociace Karel Havlíček. „Majitelé jsou s ní totiž svázáni a nahlížejí na ni jako na něco, co odkážou svým dětem, zatímco manažer se může sebrat, jít dál a klidně ji nechat padnout," dodává. Rodinné firmy tvoří základ podnikání v regionech, kam velké korporace málokdy zabloudí. Často ve svém sídle také investují v rámci charity, a to do projektů, o které velcí dárci nejeví zájem. Méně šikany V okamžiku, kdy se pojem ocitne v českém právním řádu, budou moci rodinné firmy podle něj stabilněji podnikat. „Zásadně se zjednoduší zaměstnávání rodinných příslušníků," říká Havlíček. V současnosti má právo po nich inspekce práce požadovat pracovní smlouvu,a v okamžiku, kdy ji nemají, dát firmě vysoké pokuty. „Rodinné firmy by navíc mohly dostat podporu v okamžiku, kdy investují zisky zpět do podnikání," míní Havlíček. Například ve Španělsku si mohou odečíst z daní průměrnou úrokovou sazbu, která je na trhu. Navíc řada zákazníků má k rodinným firmám větší náklonnost, protože jim to dává záruku určité kvality, za niž jejich majitelé ručí svým jménem. „Pomohlo by jim to i v reklamě," dodal Havlíček.

Autor: Pavel Cechl