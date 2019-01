Letadla zůstala i loni bezkonkurenčně nejbezpečnějším dopravním prostředkem, proti roku 2017 ale výrazně stoupl počet tragických nehod a usmrcených lidí. I přes růst provozu a havárií byl podle statistik loňský rok třetím nejbezpečnější podle počtu nehod v historii. Ve dvou tragických haváriích figurovala česká letadla L410. Vyplývá to ze statistik serveru Aviation Safety Network, které na svých stránkách zveřejnil portál Zdopravy.cz. Do statistik jsou započítávány pouze osobní a nákladní dopravci, nikoliv vojenská letadla.

Loni došlo k celkem patnácti tragickým nehodám, při kterých zemřelo 556 lidí. Z patnácti incidentů připadly tři mimořádné situace na nákladní dopravce, zbytek na osobní.

Oproti roku 2017 jde o výrazné zhoršení: v roce 2017 zemřelo při nehodách jen 44 lidí, celkem došlo k deseti haváriím. Při celkovém odhadu 37,8 milionu letů v loňském roce byla pravděpodobnost nehody 1:2,54 milionu.

Šéf Aviation Safety Network Harro Rante uvedl, že bezpečnost létání se za poslední roky výrazně zvýšila. To ukazují i statistiky v dlouhodobějším časovém horizontu. Například před deseti lety bylo 35 nehod za rok, při kterých zemřelo téměř 600 lidí, před 20 lety 47 nehod s více než 1100 mrtvými. Počty letů přitom od té doby výrazně stouply.

Tragédie u Lion Air

Nejtragičtější nehodou v osobní dopravě byl pád nového boeingu 737 MAX 8 indonéské společnosti Lion Air krátce po startu. I kvůli nehodě chce Lion Air zrušit objednávku na další letadla amerického výrobce.

Ve dvou případech v nehodách figurovalo české letadlo L410: šlo o nehody v Africe.

Přehled nehod za rok 2018

11. února Nehoda letadla Antonov An-148-100B společnosti Saratov Airlines, letoun spadl krátce po startu letu z Moskvy do Orsku. Zahynulo celkem 71 lidí. Podle předběžné zprávy šlo o chybu pilotů, kteří nezapnuli systém vytápění snímačů rychlosti a ty ukazovaly jiná data, než byla realita. Šlo o první nehodu proudového letadla od roku 2016.

18. února ATR 72 íránské společnosti Iran Aseman Airlines na lince z Teheránu do města Jásúd narazilo do pohoří při přibližování k letišti ve výšce zhruba 3600 metrů nad mořem. Celkem zahynulo 66 cestujících.

12. března de Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 společnosti US-Bangla Airlines v Káthmandú v Nepálu, zahynulo 51 lidí z celkového počtu 71 lidí na palubě. K nehodě došlo při přistávání letu z bangladéřské Dháky za nepříznivého počasí. Letadlo přistálo mimo ranvej a začalo hořet, části cestujících se podařilo utéct a zachránit se.

17. dubna Boeing 737-700 společnosti Southwest Airlines nouzově přistál ve Filadelfii na letu z New Yorku do Dallasu. Krátce po startu došlo k explozi jednoho z motorů, který prorazil okénko, u které seděla jedna z cestujících. Svým zraněním později podlehla.

16. května Nákladní Cessna 208B Grand Caravan společnosti Makalu Air narazila v Nepálu do terénu, dva mrtví piloti.

18. května Nehoda téměř 39 let starého boeingu 737-200 společnosti Cubana de Aviación pronajatého od Global Air. Celkem 113 lidí zahynulo při nehodě, kdy se letadlo zřítilo krátce po startu z Havany. Tři nehodu přežili.

5. června nehoda letadla Cessna 208B Grand Caravan v Keni aerolinky Fly-SAX. Náraz do terénu na letu z Kitale do Nairobi, celkem 10 mrtvých.

24. června Nákladní letadlo Let L-410UVP guinejské společnosti Eagle Air havarovalo při převozu leteckého paliva. Zahynuli čtyři členové posádky.

10. července Pád letadla Convair CV-340 společnosti Rovos Air. Z devatenácti lidí na palubě nepřežil jen jeden. Letadlo mělo původně mířit z jihoafrické Pretorie do Nizozemska, kde si ho koupila letecké muzeum Luchtvaart Themapark Aviodrome. Šlo o jeden z posledních letů před plánovaným přesunem po údržbě. Jeden motor po startu začal hořet, piloti proto rozhodli o návratu na letiště, odkud vzlétli. Manévr ale nezvládli a přistáli mimo letiště. Letadlo se rozlomilo po přistání a začalo hořet.

4. srpna Nehoda historického letadla Junkers Ju-52 společnosti Ju-Air ve Švýcarsku, při které zahynulo celkem 20 lidí na letu z Lugana do Düsseldorfu. Švýcarský úřad civilního letectví později uvedl, že problém byl ve značné korozi letadla i v upevnění motorů.

9. září nehoda letadla L-410 UVP v Jižním Súdánu, celkem 23 mrtvých. Stroj ukrajinské společnosti Slaver Company.

28. září Nehoda Boeingu 737-800 společnosti Air Niugini v Mikronésii. Letadlo nezvládlo přistání na ranveji letiště Weno v Mikronésii a skončilo v přilehlé laguně, která je ale mělká, díky čemuž se lidem podařilo evakuovat z letadla bez úhony. Jeden z 34 cestujících a 12 členů posádky nehodu nepřežil.

29. října Nejtragičtější nehoda loňského roku, pád Boeingu 737 MAX 8 společnosti Lion Air krátce po startu z Jakarty. Vyšetřování není dosud ukončeno, jako nejpravděpodobnější příčina se ukazuje problém s výškoměrem a systémem autopilota. Letadlo mělo problémy už před tragickým letem.

9. listopadu Boeing 757-200 společnosti Fly Jamaica Airways krátce po startu z Georgtownu v Gyuaně do Toronta musel kvůli závadě zpět na výchozí letiště. Po přistání vyjel z dráhy, došlo k velkému poničení. Jeden ze 120 cestujících nakonec na následky poranění zemřel o pár dní později.

20. prosinec Antonov An-26B společnosti Gomair spadl u Kinshasy v Demokratické republice Kongo při samotném přiblížení. Na palubě nákladního letadla bylo sedm členů posádky, všichni zahynuli.