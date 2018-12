/ANKETA/ Česká železnice zažila i letos další růst, počty cestujících rostou už osmým rokem v řadě. Pokud se nestane nic mimořádného, zájem o cesty vlakem by měl růst i příští rok. Hlavní vlna změn čeká cestující hlavně v jeho závěru.

Zdaleka nepůjde jen o tradiční změny časů odjezdů s nástupem jízdního řádu. Podle plánů ministerstva dopravy i některých krajů by měly od příštího dopravce u řady rychlíkových tras nahradit České dráhy soukromí dopravci, stejně tak i u osobních vlaků.

Plán má ale zatím háček: dosud nejsou příslušné smlouvy uzavřené a jisté, ministerstvo a kraje jen oznámili svůj plán. Nejvíce nových linek má získat Arriva, která má jezdit s motorovými rychlíky z Prahy do Českých Budějovic přes Písek, do Turnova, Rakovníka nebo mezi Kolínem a Novým Borem. RegioJet má vyjet na rychlíky z Brna do Bohumína a také na některé osobní vlaky v Ústeckém kraji. V Pardubickém kraji má na dvou tratích vyjet Leo Express. Arriva je před získáním zakázky ve Zlínském kraji.

Jde o výsledky takzvaných tržních konzultací, kterými ministerstvo a kraje začaly porovnávat nabídku Českých drah s jinými dopravci. České dráhy tak sice přišly o necelou miliardu korun, nejde ale pro ně o drtivou prohru. Naopak částečně i o vítězství: ostatní dopravci budou mít plné ruce práce s přípravou na nové zakázky a v jednáních s dalšími kraji či ministerstvem tak zůstávají nyní v podstatě samy a mohou si říct o výrazně vyšší cenu než dosud.

Delší trasa? Obtížnější cestování

Od prosince se některým lidem cestování vlaky výměnou dopravce zkomplikuje: pokud budou chtít jet delší trasu, může je čekat cestování s více dopravci a s více lístky. Stát sice chystá jednotný tarif, ale ten začně platit až od konce roku 2020. Na druhou stranu, kupovat si pro jednu cestu více lístků znají i cestující Českých drah několik let, pokud chtějí ušetřit, často se vyplatí si místo jedné jízdenky koupit kombinaci dvou a více. Tam, kde mají ČD konkurenci, jezdí většinou levněji.

Cestující ČD přitom už příští rok čeká i další změna: změní se opět názvy některých typů jízdenek, nový má být i systém, podle kterého se nabízí jednotlivé jízdenky za nižší či vyšší ceny. Detaily zatím dopravce nezveřejnil.

Ostatní dopravci příští rok zbrojí hlavně na nové zakázky od státu a krajů, novinkou bude nové spojení RegioJetu na jih Čech vlakem. Zatím jeden pár spojů z Prahy do Českých Budějovic má vyjet po jarní vlně výluk, které koridor čekají kvůli dalšímu zrychlení.

Cestující i příští rok čekají velké výluky, největší omezení začalo už v prosinci v Brně, kde většina spojů míjí kvůli rekonstrukci hlavní nádraží. Podobného zrychlení, jako nastalo letos mezi Prahou a Plzní díky novým ejpovickým tunelům, se ale nedočkají, musí si počkat až na další roky, kdy se dokončí jiné velké stavby. Během příštího roku by se měli také dozvědět, zda se vyplatí státu postavit vysokorychlostní trať z Prahy do Brna nebo Drážďan.