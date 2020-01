Doprava v roce 2020: Vznikne systém jedné jízdenky i 21 km nových dálnic

Řidiči by se měli letos dočkat 21 kilometrů nových dálnic, na železnici bude jednou z největších událostí otevření Negrelliho viaduktu na Den dětí. Dopravu ale čekají i další novinky, ministerstvo dopravy by mělo například po letech příprav konečně vybrat soukromého investora do dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Přehled významných letošních změn podle ministerstva dopravy: Poslední papírová dálniční známka Známka na rok 2020 je poslední „nalepovací“. Od roku 2021 si řidiči budou kupovat elektronickou známku, která bude mít platnost jednoho roku od zakoupení. Zmizí tak nepříjemná povinnost lepit známku na přední sklo. Výhodou e-známky bude i nákup přes e-shop. Od povinnosti zakoupit si dálniční kupón jsou nově osvobozeni majitelé automobilů s alternativním pohonem, jako jsou auta na elektrickou energii nebo vodík. Ohlédnutí za rokem 2019: Co hýbalo ekonomikou a (ne)zasáhlo nás? Přečíst článek › Omezení předjíždění pro kamiony Na vybraných úsecích dálnic platí nově od 1. ledna 2020 zákaz předjíždění pro kamiony: · D1 – 179,0-203,9 km a 205,5-210,3 km vpravo; 210,5-185,85 km vlevo (okolo Brna) · D5 – 0,0-11,5 km a 14,8-22,5 km vpravo; 14,8-9,0 km a 6,0-0,0 km vlevo (úsek Praha – Beroun) · D8 – 0,0-9,0 km vpravo; 6,0-0,0 km vlevo (úsek Praha – Úžice) · D11 – 0,0-8,0 km vpravo a 8,0-0,0 km vlevo (úsek Praha – Jirny) Celkově se dvěma úseky D1 jde celkem o 145 kilometrů, kde mají kamiony omezeno předjíždění. Změna zákona v oblasti taxislužby Přijetím návrhu zákona v loňském roce se má zlepšit ochrana zákazníků díky zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů taxislužby a lepší rozpoznatelnosti vozidel (alternativní) taxislužby prostřednictvím evidenčních nálepek, jimiž budou vozidla taxislužby označována. Bude-li legislativní proces probíhat podle předpokladu, zákon by mohl nabýt účinnosti v průběhu 2. čtvrtletí 2020. Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony Od 1. 1. 2020 se výrazně rozšířila síť silnic I. třídy, kde musejí vozidla nad 3,5 tuny platit mýto. Počet nově zpoplatněných kilometrů se zvýšil o 868 km a celkový počet zpoplatněných „jedniček“ tak narostl na 1 102 km. Mezi nově zpoplatněné úseky patří například silnice Hradec Králové – Pardubice, Tábor-Pelhřimov nebo úsek mezi Svitavami a Brnem. Kapitán největší české lodi: To řemeslo musíte poznat zespoda, nelze to urychlit Přečíst článek › One Ticket – Jednotná jízdenka V průběhu roku (kdy, ministerstvo neupřesnilo) začne platit pro cestující na železnici tzv. one ticket. Cestující si koupí jednu jízdenku a bude moci využít přepravní služby různých dopravců. Odpadne tak nutnost mít několik jízdenek na jednu cestu. Jízdenka bude mít klasickou papírovou i elektronickou podobu. Jednotný tarif má být nadstavbou nad tarifním systémem jednotlivých dopravců. Vnitrozemská plavba Od 1. ledna 2020 nastala změna v oblasti vnitrozemské plavby. Lidé již (až na drobné výjimky) nemusejí v řízení o vydání průkazu způsobilosti (dokladu, jenž opravňuje k vedení vybraných plavidel) předkládat úřadu své fotografie, ale budou pro tyto účely využity příslušné informační systémy (občanských průkazů, cestovních dokladů a cizinců). Obdobná změna byla nedávno provedena u řidičských průkazů. Žadatel o vydání průkazu způsobilosti bude fotografii předkládat, pouze pokud v informačních systémech nebude vedena nebo pokud došlo k podstatné změně jeho podoby. Koncesionář pro PPP projekt na D4 mezi Prahou a Příbramí Ministerstvo dopravy chce letos vybrat sdružení, které dostavbu D4 zafinancuje a postaví. Stát jí bude následně desítky let splácet. Jde o pilotní projekt, který má ukázat využitelnost tohoto modelu i na dalších stavbách. Dálnici D4 chybí k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků: Háje – Milín (nyní získal SP), Milín – Lety, Lety – Čimelice (už má rovněž SP), Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření. Nově otevřený úsek dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem vyvolal "staré" otázky Přečíst článek › Zprovoznění dálnic a silnic I. třídy v roce 2020 21,3 km nových dálnic – 3 stavby (2 úseky D6 + D48)

29,5 km modernizace D1 – 3 stavby

24,1 km silnic I. třídy – 9 staveb D6 Nové Strašecí – Řevničov

D6 Řevničov, obchvat

D48 Rybí – MÚK Rychaltice

