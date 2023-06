V roce 2033 může Česko konečně mít hotovou páteřní dálniční síť včetně pražského okruhu. Kvůli nutnosti vysokých investic plánují představitelé ministerstva dopravy do výstavby mnohem více zapojit soukromé investory.

V roce 2033 může Česko konečně mít hotovou páteřní dálniční síť včetně pražského okruhu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Hotová měla být už v roce 2010. Nyní ovšem čítá necelých 1400 kilometrů a do úplnosti páteřní dálniční sítě v České republice stále stovky kilometrů. Nově je v plánu její dokončení za deset let.

Vázne i napojení tuzemských dálnic na ty v sousedních zemích. Třeba slibovaná dostavba dálnice D11 k polským hranicím, či D3 ve směru do Rakouska. „Doplácíme na historický dluh. Polsku se podařilo páteřní síť vybudovat, daří se to i Maďarsku. V Česku jsme již měli mít páteřní síť hotovou. Bohužel tomu tak není,“ vzkázal na adresu předchozích vlád ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Novým termínem je rok 2033. V tu dobu má mít Česko hotovou páteřní dálniční síť včetně pražského okruhu, stavět se mají i vysokorychlostní tratě.

Uskutečnění plánu nebude jednoduché. Na dopravní infrastrukturu bude potřeba v období let 2023 až 2033 zajistit 2,8 bilionu korun. Jen pro představu: příjmy do státního rozpočtu jsou pro letošní rok plánované na necelé dva biliony korun.

I přes obrovské výdaje však musí Česko podle ministra začít co nejdříve rozhýbat výstavbu. „Pokud se nám to nepodaří, bude to v dalších letech problém, budeme hůře konkurovat ostatním zemím a logicky to bude mít negativní dopad na státní rozpočet,“ upozornil Kupka.

Dostavit chybějící části páteřních dálnic do deseti let nevidí odborníci příliš reálně. „Ten čas je relativně krátký. Třeba severozápadní a severovýchodní část pražského okruhu, stejně jako třeba některé části dálnice D35, nejsou v takovém stupni připravenosti. Přál bych si, aby to ministrovi vyšlo, ale nevidím to upřímně příliš realisticky,“ podotkl dopravní inženýr a bývalý ministr dopravy Petr Moos.

Řidiči příliš nejásají

Ani řidiči zatím příliš nejásají. „Poslední čtyři ministři dopravy nemluvili o ničem jiném, termín se stále posouval. Těžko se tedy odpovídá, zda to nyní dopadne. Samozřejmě bychom si kompletní dálniční síť jako motoristé přáli,“ sdělil mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Kvůli vysokým investicím plánuje resort dopravy financovat stavby třeba úvěrem od Evropské investiční banky. V mnohem větší míře chce zapojit také soukromé investory pomocí PPP projektů - jedná se o takzvaný Public Private Partnership, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi.

Takto se nyní například staví chybějící část dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Zásadní výhodou PPP projektů je menší počáteční finanční náročnost pro státní pokladnu.

Silniční stavby plánované jako PPP projekty do roku 2033



D35 (Opatovec – Staré Město – Mohelnice) … 30 mld. Kč

D0 – severní obchvat … 50 mld. Kč

D3 – Středočeské úseky … 49 mld. Kč

D55 – dosud nezahájené úseky … 16 mld. Kč



Zdroj: MDČR