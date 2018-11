S jednou kartou do většiny památek? V Brně se vyplatí hlavně sprinterům

S jednou kartou do většiny památek a ještě se slevou. Takové výhody mají už rok ti, kteří si zařídili Brnopas. Aby se ale držitelům kartičky její koupě vyplatila, musí hodně počítat a rychle se přesouvat. Cesta po památkách tak může připomínat sprinterské závody.

Brněnský hrad Špilberk. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Zejména při nákupu jednodenní karty za 190 korun se turisté hodně naběhají. I když jim zlevněný vstup na Brnopas poskytne více než čtyřicet institucí, většina dává slevu od patnácti do třiceti procent, což je jen kolem dvaceti korun. Za hromadnou dopravu po Brně navíc návštěvníci platí zvlášť. „Cena jízdného v hromadné dopravě je za standardní sazbu. Výhoda je, že má uživatel vše na jedné kartě, což zjednoduší cestování po Brně,“ popsal za brněnské turistické informační centrum Jan Gerych. Jízdenky si lidé mohou koupit při vyřizování karty na informacích nebo přes internet. Jízdenka se pak zaznamená na platební kartu stejně jako elektronická šalinkarta, kterou už řada lidí v Brně využívá.

Třeba při vstupu na Starou radnici lidé s Brnopasem ušetří 35 korun, při vstupu na Špilberk 18 korun, při vstupu do zoo 12 korun.

Než se lidem tedy na slevách vrátí 190 korun, za které si jednodenní Brnopas pořídili, musí podobných atrakcí zvládnout za den třeba pět, což může být třeba při současné návštěvě zoologické zahrady, kde návštěvníci kvůli její rozlehlosti pobývají i půl dne, celkem problematické. „Obecně by měl mít návštěvník možnost pohodlně navštívit takové množství objektů, aby se mu nákup Brnopasu vyplatil,“ upozorňovala přitom po spuštění karty před rokem Ida Rašovská z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Největší slevy Brnopasu• Úplně zdarma se lidé s Brnopasem dostanou na výstavu Moravské epopeje Alfonse Muchy na brněnském výstavišti.

• Nic nezaplatí ani za vstup na zahradu vily Tugendhat, do kostela svatého Jakuba nebo Mincmistrovského sklepa, Diecézního muzea nebo Muzea romské kultury.

• Polovinu z ceny zájemcům odečtou třeba při vstupu na věž Staré radnice.

Zbylé atrakce sráží z ceny nejčastěji pětinu.



Při návštěvě některých atrakcí se karta skutečně vyplatí i při jednom vstupu. Lidé mohou zadarmo třeba na výstavu Muchovy epopeje na výstavišti, která jinak běžně stojí 250 korun. Tato výstava ovšem o letošním Silvestru.



Za rok fungování se karet do oběhu dostala asi tisícovka. „V zimní sezóně, kdy Brno není příliš navštěvované turisty, se Brnopasy prodávaly pomalu. Chvíli také trvalo, než se produkt dostal do povědomí návštěvníků. V létě už šly prodeje strmě vzhůru, je o ně zájem i teď v listopadu,“ uvedl Gerych. Kromě jednodenní varianty si mohou turisté požídit i dvoudenní kartu za 250 korun nebo třídenní za 290 korun.



Podobné turistické karty fungují i v zahraničí. Turisté a návštěvníci je vyhledávají zejména proto, že díky nim mohou při vstupech do různých institucí ušetřit a zároveň stejně pohodlně vyřeší i dopravu, což v případě Brnopasu ale neplatí. „V Londýně se karta vztahuje také na metro. Myslím, že by lepší propojení s dopravním podnikem ocenili i Brňané,“ okomentovala třeba Lucie Štěpánková.