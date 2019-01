S trochou nadsázky by se dal počínající rok v dopravě nazvat rokem budování obchvatů. Alespoň tak si to naplánovalo Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích I. třídy by se poprvé mělo kopnout na desítce přeložek mimo obce, z nichž některé se připravují dlouhá léta.

„Cílem je vyvést tranzitní dopravu mimo obce, a to bez ohledu na to, zda jde o malá či velká sídla. Tlak na zlepšování životního prostředí je obrovský,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle něj se silničáři rovněž snaží přizpůsobit „jedničky“ rostoucím a očekávaným intenzitám dopravy.

Plány jsou staré třicet let

Prvního rýpnutí do země by se měly dočkat například středočeské Olbramovice na silnici I/3. Plány na výstavbu obchvatu jsou přitom staré třicet let, stavba měla začít už na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Měla už stavební povolení, ale ztroskotala na nedostatku peněz.

Olbramovicemi projede denně přes 20 tisíc aut, což je řadí mezi nejzatíženější obce v republice. Silničáři ani obyvatelé ale nemají zdaleka vyhráno. V úseku ještě probíhá vyvlastňovací řízení a proti stavebnímu povolení bylo podáno odvolání.

Podobné háčky má i řada dalších projektů. Pokud se je podaří vyřešit, chce ŘSD letos zahájit výstavbu téměř 46 kilometrů silnic I. třídy, z nichž většina připadá právě na obchvaty.