Ronaldův přestup do Juventusu popudil dělníky Fiatu. Vyhlásili stávku

Zaměstnanci italské fabriky společnosti Fiat Chrysler chystají stávku. Důvodem je rozhodnutí společnosti uhradit 112 milionů eur, v přepočtu více než 2,8 miliardy korun, za přestup portugalské fotbalové superstar Cristiana Ronalda do turínského Juventusu.

Slavný italský klub spojuje s výrobcem automobilů jméno rodiny Agnelli. Ta vlastní prostřednictvím holdingové společnosti Exor podíl jak v turínském klubu tak v automobilce a má je tak pod kontrolou, ačkoli se jedná o naprosto odlišné subjekty. Informovala o tom britská BBC.

Podle odborového svazu USB rozhodnutí automobilky podílet se na přestupu slavného fotbalisty znamená nutně omezení investic do společnosti. Dle slov zástupců svazu by se přitom firma měla soustředit na zajištění budoucnosti pro tisíce svých zaměstnanců a ne na zaplacení jednoho člověka.

Společnost Fiat Chrysler totiž v nedávné době dočasně propustila několik tisíc lidí, aby se vyrovnala s nedostatkem zakázek. Podle nové investiční strategie by se měli všichni vrátit zpět do práce nejpozději do konce roku 2022. Původně však firma, která vyrábí vozy značek Jeep, Alfa-Romeo, Maserati nebo Fiat slibovala přijetí propuštěných zaměstnanců do konce roku 2018.

„Je neakceptovatelné, že zatímco zaměstnanci společnosti Fiat Chrysler musí podstoupit velké finanční oběti, jsou miliony eur utráceny za nákup fotbalisty,“ uvedl USB ve svém prohlášení.

Svaz proto v továrně Melfi v jižní Itálii, která vyrábí vozy jako Fiat Punto nebo 500X, vyhlásil dvoudenní stávku. Zaměstnanci opustí továrnu v neděli v deset hodin večer tamního času a doma zůstanou až do úterní šesté hodiny večer.

Dá se však předpokládat, že dopady stávky nebudou vysoké. Továrna v Melfi je jen jednou ze sedmi, které společnost Fiat Chrysler v Itálii provozuje a USB podle BBC nezastupuje ani zdaleka všechny tamní zaměstnance.