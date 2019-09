Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu ráno zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z zodpovědnosti obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a útoky zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Výpadek chce království vykrýt čerpáním z ropných zásob společnosti Saudi Aramco. Kromě těžby ropy útoky podle ministra energetiky Abdalazíze bin Salmána omezily také těžbu plynu. Jeho produkce se snížila asi o dvě miliardy krychlových stop denně (56,6 milionu krychlových metrů). List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že země hodlá dnes obnovit třetinu ze ztracené produkce. Návrat do normálu by ale mohl trvat až několik týdnů.

USA jsou připraveny reagovat

Americký prezident Donald Trump schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba. "V souvislosti s útokem v Saúdské Arábii, který může mít dopad na ceny ropy, jsem schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba, v dostatečném množství, aby zůstaly trhy dobře zásobeny," napsal Trump na twitteru s tím, že existují určité důvody, proč si USA myslí, že znají viníka. Spojené státy jsou podle něj připraveny na útok reagovat, nicméně vyčkají, s čím přijde Saúdská Arábie, dodal.

Trump své vyjádření zveřejnil po jednání Národní bezpečnostní rady (NSC), kterého se v Bílém domě zúčastnil i viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo a ministr obrany Mark Esper. Pokud jde o reakci na útok, Spojené státy zvažují všechny možnosti, včetně vojenské odpovědi, zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo, uvedla agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

V souvislosti s Íránem se americký prezident na twitteru vyjádřil i k možné schůzce s íránskými představiteli. "Fake news říkají, že jsem ochotný setkat se se zástupci Íránu. Bez podmínek. To není pravda," napsal Donald Trump. O tom, že je Trump připraven jednat s íránským prezidentem bez stanovení konkrétních podmínek nicméně před pár dny hovořil i americký ministr financí Steven Mnuchin.