Co by se mělo změnit? Muži i ženy budou mít právo být informováni o průměrné mzdě, kterou na jejich pozici platí jejich zaměstnavatel. Ten bude rovněž muset podávat úřadům i svým zaměstnancům zprávy o rozdílech v tom, jak ženy a muže odměňuje. Podle velikosti firmy tak bude povinen činit buď každoročně nebo jednou za tři roky.

NOVINKY V ROCE 2023:

Změny ale nenastanou ihned. Směrnice by sice měla vstoupit v platnost již počátkem roku 2023, jednotlivé členské státy EU ale budou mít tři roky na to, aby ji zavedly do své legislativy. „Tato doba až za tři roky je poměrně vzdálená. Hrozně záleží na tom, jakým způsobem se k ní postaví česká vláda,“ uvedl analytik společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) věří, že opatření zmíněné rozdíly mezi ženami a muži skutečně odstraní. „Touto novou směrnicí o transparentnosti odměňování zajistíme, aby pracovníci mohli prosazovat své právo na stejnou odměnu za stejnou nebo rovnocennou práci,“ slíbil Jurečka.

Firmy našly cestu, jak pravidla obcházet

Podle Dombrovského to ovšem nemusí být snadné. Jako příklad uvedl zkušenosti ze sousedního Slovenska, kde podobné opatření platí již dlouhodobě. „Zaměstnavatelé, nebo alespoň část z nich, si našli cestu, jak to obcházet,“ uvedl Dombrovský. Kupříkladu zveřejňují jen základní mzdu bez bonusové výkonností složky nebo zhodnocení zkušeností pracovníka. „Takže ta uvedená mzda není úplně relevantní. Jde jen o minimum pro tu pozici, ale nikoli objektivně mzdová úroveň, na kterou člověk, když nastupuje, skutečně dosáhne,“ vysvětlil.

Ani další odborníci nevěří, že by pouhá administrativní změna mohla jako mávnutím kouzelného proutku odstranit nerovnosti na pracovním trhu. „Rovnost odměňování je velmi komplexní problém, který nevyřeší jedno externí opatření,“ míní manažer personální agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát. „Tato směrnice ale může přispět ke změně uvažování zaměstnavatelů a přinést na trh práce více transparentnosti,“ podotkl.

Ředitelka neziskové organizace Fórum 50 % prosazující vyvážené postavení žen a mužů v rozhodovacích pozicích Veronika Šprincová doufá, že nové opatření pomůže ve firmách prosazovat její cíle. „Samozřejmě že to není stoprocentní, ale je to krok správným směrem a zvyšuje šance na to, že se situace zlepší,“ prohlásila Šprincová. Také podle ní je ale vyrovnání postavení žen a mužů na pracovním trhu během na dlouhou trať.

Více peněz pro muže

V neprospěch žen totiž mluví jak to, že důležité posty stále obsazují spíš muži, tak i platové podhodnocení oborů, v nichž převažují ženy. Kupříkladu jde o školství. Protože v něm ale muži chybí, tak se je ředitelé škol snaží v oboru udržet vyššími platy.

Navíc často zaměstnavatelé obecně raději platí více peněz mužům, protože jsou podle nich živiteli rodiny. „My ale víme, že to v mnoha případech už nebývá pravda,“ poznamenala Šprincová. „Nedá se ale říci, že by to byla vždycky nějaká zlá vůle na straně zaměstnavatelů. Je to výsledek určitých představ o ženách a mužích a o tom, co za práci a za jakou odměnu se pro ně hodí. Ty představy ale už mnohdy nefungují a drží se jen ze setrvačnosti,“ tvrdí.

To, že nové opatření neřeší všechny příčiny nerovností v odměňování, přiznávají i úředníci. „Směrnice se zaměřuje pouze na příčiny související s netransparentností odměňování,“ konstatoval ředitel odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík.

Podle studie ministerstva práce dostávají ženy za stejnou práci u stejného zaměstnavatele v průměru o 11 procent menší odměnu. Nyní by se měly dozvědět, jaká je na jejich pozici průměrná srovnatelná mzda. „V praxi směrnice povede k tomu, že oběti mzdové diskriminace budou moci reálně na své znevýhodnění přijít a případnou diskriminaci prokázat," dodal Šafařík.