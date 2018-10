Rozhodnuto. Facebook musí zaplatit pokutu 14 miliard za zneužití dat uživatelů

Nestanovil to žádný zákon ani vyhláška. Prostě to přirozeně vyplynulo ze situace a euforie zakladatelů samostatného Československa. Ve stejný den jako republika - tedy 28. října 1918 - vznikly i Československé dráhy. Národní dopravce k výročí vypravil speciální lokomotivu v národních barvách, která bude jezdit i do zahraniční. Na pražském hlavním nádraží byla slavnostně pokřtěna.