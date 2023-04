Martin Holub: Od započítávání studia do důchodu se upouští i v zahraničí

Studium se do důchodu nezapočítává, protože by to bylo příliš nákladné. Tento přístup nezastává pouze Česko, ale i další evropské země, říká v rozhovoru pro Deník Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí | Foto: se svolením Martina Holuba