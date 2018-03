Rozlétat Brno se nepovedlo. Rumunský dopravce Blue Air mlčí

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Zaletět si o víkendu z Brna do Říma za památkami, do Barcelony na fotbal nebo do Milána nakupovat letos na jaře možné nebude. Od března měli létat cestující pravidelně také do Bruselu a Lvova. Od léta navíc do Splitu a Dubrovníku. Prodej letenek do těchto destinací se odkládá na neurčito.

Brněnské letiště v Tuřanech - ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Rozlétání brněnského letiště jihomoravský hejtman Bohumil Šimek sliboval už loni v listopadu. Jednání s rumunským dopravcem Blue Air, který měl lety zajistit, vázne. Vedení společnosti přestalo komunikovat. „Řediteli jsem poslal dopis, kde požaduji, aby nám řekl, jestli chce spolupracovat nebo ne. Zatím se nevyjádřil. Požádal jsem také obchodního radu z velvyslanectví v Bukurešti, aby se s ním pokusil zkontaktovat. Tohle už vidím jako poslední možnost,“ uvedl hejtman.



S komunikací není spokojený ani brněnský primátor Petr Vokřál. „Zatím jednání nepovažuji za ukončené, ale smlouvu měla společnost podepsat už před Vánoci. Je tedy otázkou, jak důvěryhodný je partner.“ řekl. ČTĚTE TAKÉ: Brno jako Smart City? S hledáním nejbližšího záchodu pomohou interaktivní mapy Ana Zidarescu z Blue Air redakci Deníku Rovnost emailem potvrdila, že žádné novinky ve vyjednávání nejsou. Dál situaci nekomentovala.



Vedení kraje nyní jedná s dalšími třemi dopravci o několika variantách. „Každá společnost upřednostňuje jinou destinaci. Snažíme se prosadit dříve slíbená města, kdy to bude, ale opravdu nevím,“ dodal hejtman.



Nově zavedenou linku do zemí Evropské unie je možné zprovoznit i do několika týdnů. Do států mimo unii do půl roku. „Prodej letenek na nové linky je ale třeba oznámit několik měsíců předem,“ sdělil odborník na leteckou dopravu, který si nepřál být jmenován. Redakce však jeho jméno zná.



Velikonoce v Barceloně si chtěl se svou přítelkyní užít pětadvacetiletý Brňan Tomáš Pelikán. „Doufali jsme, že nové linky do jara zprovozní. S létáním do Londýna jsem spokojený, spoje jsou časté a letenky levné. Ocenil bych ale více pravidelných linek, například do Paříže nebo Madridu,“ uvedl Pelikán.



Dostat brněnské letiště na evropskou úroveň je dlouhodobý cíl zástupců města i kraje, pravidelné linky však postupně ubývaly. Cestovat z Brna mohli lidé dříve například do Moskvy, Zadaru nebo Eindhovenu.



Provozovatel letiště společnost Accolade na jednání s dopravci nemá vliv. „Jsme připraveni novým linkám poskytnout zázemí letiště,“ sdělil mluvčí Jiří Sochor.



Pokud jednání s Blue Air zkrachuje, vedení kraje ztratí bezmála půl roku času a pravidelný spoj zůstane jen do Mnichova a na londýnský Stansted.



KLÁRA VAŠÍČKOVÁ, KATEŘINA BERANOVÁ

