Návrh rozpočtu na příští rok navyšuje příjmy i výdaje téměř o 103 miliard

Premiér Andrej Babiš dnes po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že návrh státního rozpočtu na příští rok navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o zhruba 103 miliard korun. Letošní rozpočet počítá s příjmy 1,32 bilionu korun a výdaji 1,37 bilionu korun. Schodek by tak měl být 50 miliard korun. Stejný schodek plánuje MF podle dosavadních informací i pro příští rok.

"Rozpočet navyšuje příjmy a výdaje téměř o 103 miliard korun a důraz je kladen na důchody, školství, zdravotnictví a investice," uvedl Babiš.

Podle vyjádření MF z posledních dnů jednotlivá ministerstva požadují 130 miliard korun navíc. K přípravě rozpočtu svolalo ministerstvo financí na pátek tiskovou konferenci.

Podle schválené rozpočtové strategie by měly být výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů v roce 2019 maximálně 1,496 bilionu korun. Daňové příjmy včetně příspěvku na sociální zabezpečení by podle strategie měly stoupnout z letošních plánovaných 1,250 bilionu korun na 1,306 bilionu příští rok.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Zpravidla o rozpočtu začíná jednat během června. Během léta pak ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech ve svých kapitolách a do konce srpna musí MF návrh poslat vládě.