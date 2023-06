Snaží se najít peníze, kterými by v příštích letech vylepšili stav státní pokladny. Úředníci ministerstva financí se proto zaměřili i na oblast vědy. Navrhují, aby tato oblast příští rok dostala o zhruba desetinu méně, což by v konečném důsledku znamenalo přibližně 12 miliard korun. Vědci to považují za velké riziko.

Například podle prorektorky pro vědu a výzkum Univerzity Palackého v Olomouci Lucie Plíhalové se tak velké redukce rozpočtu projeví například ve schopnosti doplatit nové operační programy. „Některé zásadní výzkumy by mohly být odloženy nebo dokonce zrušeny pro nedostatek výzkumných kapacit,“ upozornila.

Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2024. Počítá se schodkem 235 miliard

Předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová vypočítala, že snížení investic do vědy zhruba na úroveň roku 2020 bude v reálných cenách nakonec znamenat snížení o 30 procent. „V kontextu s bezprecedentní mírou inflace to znamená velmi výrazný zásah do fungování našich ústavů a s velkou pravděpodobností i nutnost propouštět. Vysoce kvalifikovaná lidská síla je přitom to nejcennější, co ústavy Akademie věd mají,“ posteskla si.

Zdroj: Youtube

Třeba právě její instituce v současné době zaměstnává deset tisíc lidí, z toho šest tisíc vysokoškolsky vzdělaných, přičemž výzkumných pracovníků je asi 4200.

Na hrozící nutnost snížit počty pracovních míst upozornila i Plíhalová. Podle ní by to mělo neblahý vliv na mezinárodní spolupráci a potažmo také na reputaci českých vysokých škol a výzkumných ústavů.