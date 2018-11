Rozpočet NKÚ by měl v příštím roce vzrůst na 898 milionů korun

Nejvyšší kontrolní úřad by měl mít v příštím roce na výdaje 898 milionů korun. Je to o 220 milionů korun víc, než má v letošním schváleném rozpočtu. Návrh rozpočtu úřadu na příští rok doporučil schválit sněmovní kontrolní výbor. Navýšení výdajů souvisí hlavně s výstavbou nového sídla úřadu, který dosud sídlí v pronajatých prostorách. V nové budově má sídlit i archiv a knihovna Poslanecké sněmovny.

Sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu.Foto: ČTK

Vláda původně navrhla výdaje úřadu 869 milionů korun. Výbor dnes doporučil navýšit výdaje zhruba o 29 milionů kvůli platům zaměstnanců úřadu.

Na stavbu nového sídla má jít v příštím roce 309 milionů korun. Podle dřívějších údajů by měly celkové náklady představovat 689 milionů korun. Prezident úřadu Miloslav Kala poslancům řekl, že úřad proti svému harmonogramu s přípravou výstavby není ve skluzu, připustil lehké zpoždění o jeden či dva měsíce.

"V zásadě zatím nedošlo k nějaké úpravě, že bychom posunovali termín výstavby nebo že bychom byli v takovém skluzu, že bychom neproinvestovali," řekl. Pokud úřad částku v daném roce nevyčerpá, přesune se do takzvaných nároků z nespotřebovaných výdajů, odkud je možné ji zase využít.

"Výstavba je už ve fázi, kdy dokončujeme všechny práce k tomu, abychom mohli dokončit výběrové řízení. A předpokládám, že někdy ve druhém čtvrtletí příštího roku poklepeme na základní kámen, začneme stavět a do konce roku 2020 by to naše sídlo plus sídlo Poslanecké sněmovny, která tam bude mít knihovnu a archiv, by mělo být připraveno, zkolaudováno a postupně bychom se stěhovali," řekl Kala.