Poslanci chtějí přidávat peníze například do školství, na sociální dávky nebo sociální služby. Více peněz by podle nich měla dostat i kultura. Plánovaný schodek rozpočtu je 295 miliard.

Rozpravu provázela kritika z opozičních lavic. Opozice vytýkala vládě, že málo šetří a že zadlužuje stát. Sněmovna o všech návrzích rozhodne při schvalování rozpočtu. Mělo by to být za dva týdny, ve středu 30. listopadu.

Při schvalování letošního rozpočtu navrhli poslanci přesuny za 96 miliard, což bylo asi pět procent tehdy plánovaných výdajů rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2021 chtěli poslanci přesunout celkem 279 miliard, což bylo asi 15 procent jeho plánovaných výdajů.

Sněmovna přehlasovala Zemanovo veto. Schválila schodek ve výši 375 miliard

Koaliční poslanci předložili osm návrhů na přesuny peněz v celkovém objemu téměř dvou miliard korun. Poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL), Jan Berki (STAN), Renáta Zajíčková (ODS), Pavel Klíma (TOP 09) a ministr Ivan Bartoš (Piráti) chtějí přidat 1,1 miliardy korun do školství, především na asistenty pedagogů.

Mezi dalšími koaličními úpravami je například návrh místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové (STAN), která chce spolu s dalšími koaličními poslanci přidat 39 milionů na provoz potravinových bank. V jiném návrhu chce s dalšími koaličními poslanci přidat 40 milionů na bezplatné školní obědy dětem. Skupina koaličních poslanců v čele s Vojtěchem Munzarem (ODS) žádá odebrat milion korun z vládní rozpočtové rezervy a přidat je několika neziskovým organizacím, jako je například Platforma evropské paměti a svědomí nebo Spolek pro zachování odkazu českého odboje. Spolek Bez komunistů by měl dostat čtvrt milionu korun.

Boj s inflací a růstem cen energií

Jeden z nejvyšších přesunů v rozpočtu na příští rok navrhl bývalý ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO). Navrhuje odebrat přes 30 miliard korun z peněz na obsluhu státního dluhu a přesunout je do rozpočtu ministerstva dopravy pro Státní fond dopravní infrastruktury. Jan Hrnčíř (SPD) chce odebrat 30 miliard z odvodů do rozpočtu EU a chce je přidat do vládní rozpočtové rezervy na boj s inflací a růstem cen energií. Poslanec ANO Karel Rais chce přidat zhruba 1,5 miliardy korun na platy pedagogů na vysokých školách.

Poslanec SPD Jiří Kobza chce přesunout 4,5 milionu korun Českému svazu bojovníků za svobodu, který by jinak už druhým rokem nedostal ze státního rozpočtu nic. Odebrání peněz svazu označil mimo jiné za nemorální, účelově a politicky motivovaný krok, který má poškodit svaz a jeho členy. Poslanci nynější vládní koalice v čele s občanským demokratem Jakubem Jandou se v minulosti naopak snažili peníze svazu z rozpočtu odebrat.

Přídavky na děti se od ledna zvýší o 200 korun, schválila vláda

Další přesuny peněz směřují například do zemědělství. Karel Tureček (ANO) chce přidat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 2,4 miliardy korun.

Základní rozpočtové ukazatele, tedy zejména výši příjmů, výdajů a schodku 295 miliard korun, dolní komora schválila v úvodním kole projednávání návrhu rozpočtu. Tyto parametry už není možné měnit. Příjmy rozpočtu mají činit 1,93 bilionu korun a výdaje 2,22 bilionu korun. Vláda za své priority označila podporu obyvatel v souvislosti s růstem cen a energetickou krizí a také pokrytí výdajů souvisejících s válečným konfliktem na Ukrajině.