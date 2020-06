Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předpokládá, že zvýšení deficitu letošního rozpočtu na 500 miliard bude už poslední. Sněmovna původně schválila čtyřicetimiliardový deficit, kvůli pandemii koronaviru ho dvakrát zvýšila na nyní schválených 300 miliard korun. Schillerová dnes o podpoře vyššího deficitu jednala s KSČM, komunisté ale o svém postoji rozhodnou možná až 20. června, řekl předseda strany Vojtěch Filip. Vláda chtěla návrh projednat ve sněmovně už v úterý, týdenní odklad by ale podle ní nebyl zásadní problém.

Předseda KSČM Vojtěch Filip a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se zdraví před jednáním, ke kterému se sešli 12. června 2020 v Praze | Foto: ČTK

"Pevně věřím, že je to poslední novela," řekla Schillerová o návrhu na zvýšení deficitu o dalších 200 miliard. Kolegům ve vládě prý řekla, že s těmito penězi už bude muset kabinet při řešení následků pandemie vystačit. "Je to velká částka, pokud ji dáme do ekonomiky, musí jednoznačně pomoci," uvedla ministryně.