"Schodek státního rozpočtu za rok 2020 bude menší než 380 miliard," řekla televizi Schillerová. Pohybovat by se měl v rozmezí 370 až 380 miliard, upřesnila na doplňující dotaz.

Schillerová odmítla kritiku některých podnikatelů a opozičních stran, že schválený deficit nebyl vyčerpán kvůli nedostatečné státní podpoře firem během epidemie. "My jsme mohli rozdat jenom to, co bylo na vládní rozpočtové rezervě, případně to, co měly neutracené jednotlivé resorty. A věřte, že jsme to beze zbytku vyčerpali," řekla. Podnikatele zasažené vládními opatřeními proti šíření nákazy podpořil stát více než 130 miliardami korun.

Podle předsedy poslanců TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska výsledek rozpočtu ukazuje, že vláda si předpokládaný půlbilionový schodek "vycucala z prstu". "Bohužel vláda vůbec nešetřila na své vlastní spotřebě," doplnil pro ČT. Výši deficitu kritizoval také místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) uvedl, že vládě se nepodařilo vyplatit tolik podpor podnikatelům, kolik stát plánoval.

Loni stát hospodařil se schodkem 28,5 miliardy korun, letos ke konci listopadu deficit činil 341,5 miliardy Kč. Nejvyšší schodek doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Pro příští rok schválila Sněmovna rozpočet se schodkem 320 miliard korun, který ale nepočítá s dopady daňových změn schválenými v daňovém balíčku.