Národní rozpočtová rada považuje zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za předčasné, nadměrné a neopodstatněné. Podle ní by bylo lepší vzhledem k nejistotě ohledně budoucího ekonomického vývoje vyčkat na předběžné údaje o vývoji ekonomiky za druhé čtvrtletí a další předstihové ukazatele pro druhou polovinu roku. Tato data přitom budou k dispozici již na přelomu července a srpna. Vyplývá to z dnes zveřejněného stanoviska rady.

České bankovky, koruny, bankovní trezor - ilustrační foto | Foto: ČTK

Vláda schválila zvýšení schodku rozpočtu už potřetí od propuknutí pandemie, a to z dříve schválených 300 miliard Kč na 500 miliard korun, v pondělí. Sněmovna by měla návrh projednat 16. června. Před pandemií šíření koronaviru byl schodek rozpočtu pro letošní rok naplánován na 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.