Prezident Miloš Zeman podepsal státní rozpočet na příští rok. Ten počítá se schodkem 40 miliard korun. Tedy o deset miliard méně, než je letošní schodek.

Poslanci schválili návrh rozpočtu po bouřlivé debatě ve středu. Pro zvedlo ruku 108 poslanců z řad vládních stran ANO a ČSSD, ke kterým se přidali komunisté. Proti rozpočtu se pak vyslovilo 88 poslanců.

Vládní návrh počítá s celkovými výdaji 1,505 bilionu a příjmy 1,465 bilionu korun.

V dílčích hlasováních pak Sněmovna podpořila přesuny peněz v rámci rozpočtu, které navrhli poslanci KSČM a rozpočtový výbor. Obce tak dostaly na opravy a stavby škol a nájemních bytů 600 milionů korun, jak navrhovala předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Prošel rovněž návrh Romana Onderky (ČSSD), který chtěl přidat 327 milionů na investice v sociálních službách.

Kritika opozice

Kromě toho poslanci podpořili již jen požadavky dvou poslanců KSČM. Prošel návrh Hany Aulické Jírovcové, která chtěla přidat 200 milionů na sociální služby. Zdeněk Ondráček pak uspěl s přesunem 100 milionů korun na hasiče a policisty. Zbylé poslancecké návrhy pak Sněmovna odmítla.

Proti rozpočtu se schodkem 40 miliard byla naopak opozice. „Ten rozpočet by byl dobrý jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa,“ nechal se slyšet bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Návrh státního rozpočtu sklidil kritiku také v řadách ODS. Podle předsedy strany Petra Fialy je „mdlý, nevýrazný, bez ambicí, neobsahuje důležité priority a ještě k tomu je deficitní…".

Rozpočet mimo jiné garantuje zvýšení starobních důchodů, a to v průměru o více než 900 korun měsíčně. Polepšit by si měli ale také například učitelé a další státní zaměstnanci. Celkové výdaje státu by v příštím roce měly činit 1505 miliard korun, příjmy dle vládního návrhu dosáhnou výše 1465 miliard. Ve srovnání s letoškem je plánovaný schodek o deset miliard nižší.