Příčina požáru je v šetření. "Jednou z nejpravděpodobnějších příčin vzniku požáru je závada stroje," říká v rozhovoru pro Deník Petr Vašíček, generální ředitel Hilding Anders ČR. Firma chce rychle obnovit provoz a udržet práci pro všechny současné zaměstnance. Společnost, původně pod názvem Tropico, funguje v Roztokách u Jilemnice od roku 2000. Zaměstnává tam 100 lidí.

Zdroj: Hilding Anders ČRJaké škody napáchal středeční požár? Co všechno zničil?

To, že rozsah škod bude fatální, bylo jasné, už když jsem přijel do areálu společnosti neprodleně po ohlášení požáru. V tu dobu už byl zásah několika hasičských sborů v plném proudu. Vzhledem k povaze materiálů používaných ve výrobě se požár rozšířil neskutečně rychle. Po tom, co jsme mohli v čtvrtek ráno situaci zhodnotit na denním světle, se pouze potvrdily nejhorší obavy. Byla totálně zničena celá výrobní hala včetně strojů a technologií pro výrobu matrací. Pro všechny zúčastněné to byl velmi skličující pohled. Společnost, původně pod názvem Tropico, funguje již dvacet let. Náš tým kolegů je velmi stabilní a někteří z nich jsou tu s námi již od samého začátku. Celá tato událost je pro nás pro všechny velmi emotivní.

Kdy jste se o požáru dozvěděli?

Informaci jsem dostal okamžitě po ohlášení požáru, tedy ve středu po 17. hodině. Okamžitě jsem jel osobně na místo. Věřte, že to nebyly lehké momenty. Za poslední roky se nám podařilo pořídit nové strojní a technické vybavení, proběhly rekonstrukce budov a celkově se firmě ekonomicky dařilo. Naše výsledky letos směřovaly k celkovému rekordu prodejů.

Jaký to je zásah pro firmu?

Přerušena je v tuto chvíli výroba matrací. Také ostatní výrobky jako jsou postele, rošty či sortiment plněného zboží, tedy polštáře a přikrývky, u kterých využíváme jiných výrobních kapacit.

Máte tušení, jakým způsobem mohl požár vzniknout?

Tato skutečnost je v současné chvíli předmětem vyšetřování. Jednou z nejpravděpodobnějších příčin vzniku požáru je závada stroje.

Nedošlo k ohrožení zaměstnanců?

Naštěstí ne. Okamžitě po zjištění požáru došlo k evakuaci všech zaměstnanců a zajištění objektu. Díky pravidelnému školení na bezpečnost práce a požární ochrany a nácviku požární evakuace proběhlo opuštění objektu velice rychle a hladce.

Při likvidaci požáru zasahovalo 19 jednotek hasičů, což je nevídaný počet. Jak vypadala taková situace v reálu na místě? Jaká byla spolupráce?

Vzhledem k rychlému rozšíření požáru a velké potřebě vody se zásahu účastnily hasičské sbory, jak profesionální tak dobrovolné, z obou sousedících krajů - Libereckého a Královéhradeckého. Díky vysokému nasazení a obětavosti zasahujících hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru na okolní sklady materiálu a kancelářské budovy. Za to jim patří velký dík.

Co bude následovat nyní po požáru? Jaké kroky bude firma nejprve podnikat?

Nejprve na místě proběhlo ohledání a bude následovat šetření vzniku požáru. Vedení společnosti ve spolupráci se zaměstnanci okamžitě začalo podnikat kroky pro zachování chodu společnosti. Ačkoliv byly při požáru zničeny prostory výrobního závodu, sklady materiálového zásobování ani logistické centrum společnosti v Hořicích v Podkrkonoší nebyly dotčeny. V krátkodobém horizontu budeme koordinovat dodávky matrací z našich významných skladových zásob. Intenzivně jednáme o zajištění výroby ve volných výrobních kapacitách skupiny Hilding Anders. Naskladňování vstupních surovin od našich dodavatelů pokračuje a věříme, že výrobu a dodávky obnovíme v co nejkratším termínu. Druhý den po požáru se nám podařilo zprovoznit server a veškeré informační technologie a systémy, což nám umožní zahájit expedici výrobků z našich skladových zásob a koordinace dodávek s našimi zákazníky.

Jaké dopady bude mít situace na zaměstnance? Budete muset propouštět?

Děláme veškeré kroky pro co nejrychlejší obnovu výroby matrací. Zajištění práce pro všechny současné zaměstnance je pro nás prioritou.

Kolik lidí zaměstnává firma v krkonošských Roztokách u Jilemnice?

V současnosti kolem 100 kmenových zaměstnanců. Společnost, původně pod názvem Tropico, funguje v Roztokách u Jilemnice již dvacet let, od roku 2000. Ve společnosti pracuje řada lidí již od založení společnosti a velice si cením, že se o náš stabilní tým můžeme v tuto chvíli opřít. Zachovejte nám přízeň a držte nám palce.