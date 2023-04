Společnost pro zdravé rodičovství Aperio radí klientům ve většině fází rodičovství, nejčastěji však v době, kdy v rodině dochází k rozvodu. „Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří už mají nějaký vážnější problém. Třeba s vymáháním výživného nebo s nastavením kontaktu dítěte s druhým rodičem,“ upřesňuje ředitelka spolku Eliška Kodyšová.

Aperio začne od května nabízet osvědčený program z Ameriky, který má zlepšit komunikaci s partnerem. Výrazně snižuje riziko rozvodu | Foto: Shutterstock

Jsou v takové dramatické situaci všichni vaši klienti?

Máme také velmi navštěvovaný program pro partnery, kteří se rozhodli, že se rozejdou, ale jejich konflikt ještě není tak vyhrocený. Přicházejí dobrovolně a s tím, že chtějí udělat co nejvíc pro to, aby i po rozvodu dokázali oba co nejlépe fungovat jako rodiče.

Značnou část vašich klientů tvoří samoživitelky. Které jsou ty nejohroženější?

Jde především o matky s hodně malými dětmi, neboť mají velmi omezenou možnost najít si práci, která by je uživila. Dále ty, které mají nízké vzdělání a pracují na nestabilních pozicích – přes agentury nebo na různé dohody na dobu určitou. Rozhodující je tedy věk nejmladšího dítěte a dosažené vzdělání.

A co třeba kvalifikované středoškolačky s praxí?

Ve chvíli, kdy se stanou samoživitelkami a mají malé dítě, často i ony berou za vděk nočními úklidy či vyskladňováním zboží. Dají se dělat na částečný úvazek, ale nejsou dobře placené. Takže pak stráví hrozně moc hodin v práci, aniž by jim to přineslo nějak moc peněz.

Situace samoživitelek se zhoršila. Většina neušetří ani korunu, stát chce pomoci

Hodně se mluví o prevenci rozvodů, že by se lidé učili komunikovat s respektem a pečovat o vztahy. Co říkáte myšlence, že by se v tom měly vzdělávat již děti na školách?

Záleží na tom, jak se to pojme. Každopádně takzvané měkké dovednosti, tedy například způsoby chování, jsou ve škole velmi podceňované. Ono by stačilo třeba i kultivovat komunikaci na školách. Přistupovat k dětem respektujícím způsobem a chtít po nich, aby i vůči sobě přistupovaly s respektem. Pěstovat v nich emoční a sociální inteligenci.

Zdroj: Youtube

Takže na začátku nevhodného chování a špatné komunikace, které vedou k rozvodu, mohou být i ve škole předávané vzory, třeba křičící učitelka, jež si zjednává pořádek takzvaně na sílu?

Ano, takové učitelky předávají vzorec chování, že když mám moc, mohu s ostatními zacházet srážejícím, ponižujícím způsobem.

A co prevence u dospělých?

Vztahy jsou něco, na čem potřebujeme pracovat všichni. Aperio například začne od května nabízet program, který má zlepšit komunikaci s partnerem. Jedná se o osvědčený program z Ameriky, který výrazně snižuje riziko rozvodu.