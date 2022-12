V Košík.cz během letošních svátků doručí asi o polovinu více nákupů než v minulém roce, řekl ČTK mluvčí František Brož. V následujících dnech by kurýři měli zavítat do několika desítek tisíc českých domácností. „V loňském roce jsme výrazným způsobem navýšili kapacitu našeho skladu, takže jsme připraveni na očekávaný zájem,“ uvedl Brož.

Na Štědrý den bude v Praze a ve středních Čechách služba dostupná do 14:00, v ostatních městech do 12:00. Během silvestra budou kurýři nákupy zpravidla rozvážet mezi 06:00 a 18:00, na Nový rok od 12:00, uvedl Brož.

Průměrná cena objednávky proti uplynulému roku podle firmy vzrostla přibližně o pětinu, svůj podíl na tom podle něj měla hlavně inflace. Za vánoční nebo silvestrovský nákup zde letos zákazníci utrácí v průměru 1800 korun.

Mluvčí uvedl, že u příležitosti novoročnÍch oslav Češi nejčastěji poptávají chlebíčky nebo jednohubky. Místo klasických chipsů roste zájem o zdravější varianty pohoštění, jako je sušené ovoce či exotické ořechy. Více letos zákazníci kupují také sýry a uzeniny. Z nealkoholických nápojů vedou ovocné šťávy a limonády od malovýrobců, na úkor tvrdého alkoholu se podle Brože prodává šumivé víno a pivo. Firma letos nově zvýrazňuje termíny doručení, u kterých se rychle blíží vyprodání, dodal.

O nákupy před Vánoci je enormní zájem

Konkurenční Rohlík.cz na Štědrý den doručuje do 14:00, 31. prosince je v provozu od 6:00 do 18:00 a 1. ledna mezi 12:00 a 22:00, řekla ČTK mluvčí Lutfia Volfová. Na první svátek vánoční je služba nedostupná, vrátí se následující den. „O nákupy je poslední dny před Vánoci enormní zájem,“ dodala. V následujícím týdnu kurýři podle ní doručí přibližně 170 tisíc objednávek.

Potraviny zakoupené přes e-shop Tesco se k zákazníkům dostanou nejpozději 23. prosince, na Štědrý den a první i druhý svátek vánoční kurýři nerozváží, řekl ČTK mluvčí Michal Kuzmiak. Na silvestra je služba dostupná do 16:00. K novoročnímu pohoštění Češi podle něj nejčastěji volí pivo, šumivá vína, bagety, prémiové šunky, kyselé okurky, chipsy nebo kolové nápoje a džusy.

Přes Wolt Market zákazníci na poslední chvíli objednávají kosmetiku nebo alkohol. Firma v polovině letošního roku spustila novou službu Wolt drive, která se zaměřuje na rychlý rozvoz zboží z e-shopů. Zájem je především o zabalené poukazy ze Slevomat.cz nebo dárkové předměty od společnosti Albi. „Jen za poslední dva týdny před Vánoci odhadujeme, že se doručí tisíce poukazů v expresním módu,“ řekl ČTK ředitel Jan Foret. Na Štědrý den podle něj kurýři rozváží do 15:00, o silvestrovské noci do 02:00 a v Brně do půlnoci.

Služba Dáme market bude 24. prosince dostupná do 14:00, na silvestra mezi 08:00 a 22:00. O loňských svátcích si přes ni Češi nejčastěji objednávali potraviny, pečivo a alkohol. Vedly zejména mandarinky, banány a rohlíky, na čtvrtém místě bylo pivo. „Zákazníci Dáme market pak službu využívali i k nákupu dárků na poslední chvíli, jednalo se především o hračky a o potřeby pro domácí mazlíčky,“ uvedl pro ČTK ředitel Adam Kolesa. Očekává, že prodeje v tomto roce porostou.