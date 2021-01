Šest a půl kilometru nové dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Krupé, to je jedna ze staveb, které chce v roce 2021 zahájit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Po jejím dokončení se řidičům z okresu Rakovník a Louny zlepší spojení s Prahou.

Slavnostní otevření desetikilometrového úseku dálnice D6. | Video: Deník/Josef Rod

Nový kus dálnice u Krupé naváže na nedávno otevřené úseky u Krušovic a Řevničova. ŘSD nyní vybírá firmu, která ho postaví. Termín pro podání nabídek je 10. únor 2021. V tomto případě bude nejsložitější částí stavby most, a to estakáda jižně od Krupé. Počítá se také s výstavbou mimoúrovňové křižovatky se silnicí Louny – Rakovník, hotovo by mělo být v roce 2024.