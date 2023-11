ŘSD rozhodlo, kdo vybuduje D11. Dálnici v Česku budou poprvé stavět Poláci

Dálnici D11 z Trutnova do Královce na státní hranici s Polskem dlouhou 21,1 kilometru postaví polská stavební společnost Budimex SA z Varšavy za 11,352 miliardy korun bez DPH. Vyhrála výběrové řízení. Ve středu večer to oznámil na sociální síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Budimex je největší stavební firma v Polsku, která má 7 tisíc zaměstnanců. Je připravená do měsíce začít. Stavba ale nemá pravomocné stavební povolení. Budimex, ani žádná jiná polská stavební firma, dosud nikdy nezvítězila ve výběrovém řízení na výstavbu dálnice v Česku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dálnici D11 z Trutnova do Královce postaví polská stavební společnost Budimex SA. Na trase vyroste 28 mostů. Jeden z nich, v Poříčí, bude vyšší než Nuselský v Praze. | Foto: ŘSD