Ruční mytí nádobí? Kvůli složení saponátů je vhodné použít rukavice

Saponáty dostupné na českém trhu většinou obsahují agresivní chemikálie a alergenní parfémy. I to zjistil časopis dTest, který porovnal složení a účinnost 18 prostředků na mytí nádobí. Rozdíly mezi jednotlivými výrobky byly často dvacetinásobné.

Mytí nádobí s ochrannými rukavicemi (ilustrační snímek)Foto: Asset Media

Spotřebitelský časopis dTest otestoval celkem 18 prostředků na mytí nádobí. Vedle klasických prostředků došlo i na speciální saponáty k mytí dětských lahví a na ty ekologické. Velké rozdíly mezi jednotlivými značkami zjistil v účinnosti a hospodárnosti mytí.

Do laboratoře putovaly výrobky, za které Češi v maloobchodech utratili v posledním roce nejvíce peněz. „Přidali jsme k nim i dva z německého trhu,“ upřesnila výběr šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.

Proč je lepší mýt nádobí v rukavicích? „Saponáty často obsahují kontaktní alergeny, které by mohly u citlivých osob způsobit podráždění pokožky,“ vysvětlila Hoffmannová. Bez methylisothiazolinonu a benzisothiazolinonu se obešly jen značky Ecover, Frosch a Nuk. Ty byly konzervovány jinými látkami, například šetrnější kyselinou mléčnou.

V jedenácti výrobcích se navíc vyskytovaly alergenní parfémy, například limonen či geraniol. Nebyly pouze v saponátech Feel eco Washing Up Liquid, Real Green Clean Nádobí, Jar Platinum Lemon & Lime a Frosch Dish Balsam Citrus.

Laboratorní zkouška mycích schopností odhalila překvapivé rozdíly mezi jednotlivými výrobky. Některé prostředky jsou v odstraňování nečistot dvacetkrát účinnější než jejich konkurenti. Jako suverénní přeborník se ukázal Real Green Clean Nádobí, který dokázal umýt 60 talířků. V těsném závěsu za ním stál přípravek Feel eco Washing Up Liquid s 57 umytými talířky. Tři výrobky dokonce nepřekročily ani hranici 10 talířků, přičemž prostředek Green Line Aloe Vera si v experimentu dokázal poradit pouze se třemi talířky.

dTest dále spočítal, kolik talířků lze umýt pomocí půl litru daného přípravku. Jako nejhospodárnější se ukázal Denkmit Spülmittel Ultra z Drogerie DM, jehož lahev by vystačila na umytí téměř deseti tisíc laboratorních talířů. Saponát Real Green Clean sice vykázal mimořádnou účinnost mytí, ale ta byla vykoupena vysokým dávkováním. Nejhůře vyšly propočty u výrobku AH Basic Washing Up Liquid – privátní značky řetězce Albert. Půl litru by i přes relativně úsporné dávkování nestačilo ani na šest stovek talířů

Na příkladech česko-německých dvojic značek Pur-Pril od firmy Henkel a W5 z řetězce Lidl se neprokázala dvojí kvalita mycích prostředků. Výrobky se však lišily cenou. Nákup v Německu vyšel levněji.