Do ropovodu, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu zastavily.

Ministr dnes také uvedl, že situace kolem dodávek ropy by se měla ve druhé polovině května normalizovat. Navrhl také přesnější regulaci v oblasti kontroly kvality ropy.

Předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr minulý týden uvedl, že čistá ruská ropa by do České republiky mohla dorazit kolem 15. května. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově od středy teče ropa ze státních hmotných rezerv.