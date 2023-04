Palivo pro jadernou elektrárnu Dukovany bude od roku 2024 dodávat americká společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku. Doteď palivo pro tamní typ reaktorů jako jediná na světě vyráběla, a do Dukovan dodávala, pouze ruská společnost TVEL.

Jaderná elektrárna Dukovany

„Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině v loňském roce ČEZ z bezpečnostních důvodů okamžitě zahájil jednání, aby nalezl nového dodavatele paliva. Společnost Westinghouse urychlila vývoj a výsledkem je dnes podepsaný kontrakt,“ sdělil mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Loni v květnu ČEZ vybral nové dodavatele paliva i pro jadernou elektrárnu Temelín. Dodávky od americké společnosti Westinghouse a francouzské společnosti Framatome začnou také v příštím roce. Společnost Westinghouse již palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala.

„Zajištění západního dodavatele palivových souborů pro Dukovany je významným krokem nejen pro českou energetiku, ale i celou Českou republiku. Dochází k dalšímu výraznému posílení energetické bezpečnosti,“ řekl generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Zásoba na tři roky

Westinghouse by měl první palivové soubory pro blok typu VVER 440 dodat do Česka už v příštím roce. „Vážíme si spolupráce se společností ČEZ a jsme i nadále plně odhodláni podporovat její politiku diverzifikace dodávek. Jsme hrdí na to, že jsme první západní společností, která má k dispozici ověřené palivové soubory pro tento typ bloků,“ uvedl prezident Westinghouse Nuclear Fuel Tarik Choho.

Aktuálně má Jaderná elektrárna Dukovany ve skladu zásobu paliva na přibližně tři roky provozu. „Tuto rezervu hodlá udržovat i po podpisu nového kontraktu,“ doplnil Kříž.