"Čtyři evropští odběratelé plynu už za dodávky zaplatili v rublech, jak Rusko požaduje. Další zastavení dodávek, pokud ostatní požadavek Kremlu také odmítnou, není pravděpodobné až do druhé poloviny května, kdy mají být uhrazeny příští platby," cituje Bloomberg svůj zdroj blízký ruské plynárenské společnosti Gazprom.

Evropské firmy už si otevřely účty v rublech, aby mohly za plyn platit tak, jak požaduje Moskva, pokračoval zdroj. O těchto důvěrných informacích s agenturou hovořil pod podmínkou, že mu bude zaručena anonymita.

Gazprom dnes ráno zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska, a to právě s odůvodněním, že tyto země odmítly za plyn platit v rublech. Rusko dodává sítí potrubí plyn do 23 evropských zemí včetně České republiky.

Rakouský kancléř Karl Nehammer mezitím označil za falešnou zprávu informace ruských médií, že Rakousko přistoupilo na platby v rublech. Šéf rakouské vlády nicméně podle agentury APA připustil, že Rakousko využívá platební schéma přes finanční ústav Gazprombank, jak navrhla Moskva.

Rozsáhlé sankce

Západní země proti Rusku zavedly rozsáhlé sankce za jeho invazi na Ukrajinu. Moskva pak začala vyžadovat, aby evropští odběratelé za ruský plyn od 1. dubna začali platit v rublech. Brusel však členským zemím sdělil, že takový postup by byl v rozporu se sankcemi. To ale Kreml odmítá, podle něj navržený způsob plateb sankce neporušuje.

Schéma, které Moskva nyní při placení za plyn vyžaduje, počítá jako s prostředníkem s bankou Gazprombank, nad kterou má kontrolu Kreml. Zahraniční odběratel tak musejí nejprve převést zahraniční měnu na zvláštní účet v Gazprombank a ta potom jménem daného odběratele za přijaté devizy nakoupí rubly. Nakoupenou ruskou měnu potom převede na jiný zvláštní účet.

Pokud se Moskvě podaří západní země přinutit k platbám v rublech, značně se tím otupí účinnost sankcí, které Západ vůči Rusku zavedl, poznamenala už dříve agentura Reuters. Kurz rublu, který se ruská vláda po jeho prudkém oslabení bezprostředně po invazi rozhodla sérií intervencí a mimořádných opatření podpořit, je nyní vůči euru nejsilnější za více než dva roky.