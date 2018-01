Rusko hledá způsob, jak obejít sankce. Řešením by mohl být "kryptorubl"

Rusko zahájilo přípravy na vytvoření takzvaného kryptorublu, který by zemi pomohl obejít mezinárodní ekonomické sankce. S odvoláním na informace moskevských úředníků to uvedl list Financial Times. O zřízení státní kryptoměny měl rozhodnout ruský prezident Vladimir Putin.

„Pomocí virtuální měny bychom mohli proplácet účty s našimi protistranami po celém světě a to bez ohledu na existenci mezinárodních sankcí,“ myslí si Putinův ekonomický poradce Sergej Glazjev. Podle něj by digitální měna byla stále stejným rublem, který by však byl mimořádně výhodný pro citlivé aktivity provedené jménem státu. Zatím nebylo upřesněno, zda by kryptorubl využíval technologii takzvaného blockchainu, na na jejímž základě funguje i bitcoin. Ve své podstatě se jedná o distribuovanou databázi šifrovanou tak, aby se k informacím uchovávaným jejím prostřednictvím dostala pouze určená osoba a zároveň v ní zůstaly zachovány všechny změny. ČTĚTE TAKÉ: Země EU odsouhlasily prodloužení protiruských sankcí o půl roku Podle Glazjeva však nikdo nebude moci kryptorubl těžit, protože zůstane plně pod kontrolou ruské vlády. Ta ho bude generovat i sledovat každý jeho pohyb, zisk vygenerovaný při transakcích s kryptorublem bude navíc zdaněn třinácti procenty. Putin i jeho nejbližší spolupracovníci si od zavedení nové digitální měny slibují například možnost získání nových investorů a tím i návrat velké sumy peněz, které z ruské ekonomiky v minulých letech v důsledku zavedení mezinárodních ekonomických sankcí odtekly. Právě ruská vláda přitom v minulosti proti nejrůznějším digitálním měnám tvrdě zasahovala. Ruská centrální banka stránky nabízející kryptoměny zakázala. Argumentovala tehdy tím, že digitální měny nejsou v Rusku podle výkladu jednoho z tamních zákonů povoleny. Pro výrazné postihování transakcí uskutečněných jejich prostřednictvím se v minulosti opakovaně vyslovilo i ruské ministerstvo financí. Během minulého roku však postoj Ruska k digitálním měnám změnil. Pravděpodobně za to mohla i skutečnost, že kryptoměny poskytují svým majitelům naprostou anonymitu, což z nich dělá oblíbený způsob platby za nezákonné aktivity. Podle oficiálních informací bylo v Rusku jen v loňském roce na získávání různých kryptoměn minimálně 300 milionů dolarů. ČTĚTE TAKÉ: Hodnota bitcoinu prudce klesá. Za pět dní ztratil třetinu ceny Zatím není jasné, jakým způsobem by kryptorubl pomohl ruským firmám obejít mezinárodní ekonomické sankce. V polovině prosince minulého roku přitom země Evropské unie jednomyslně odsouhlasily jejich prodloužení minimálně do 31. července 2018. Přijatá restriktivní opatření se zaměřují nejen na sektor financí, energetiky a obrany, ale i na oblast zboží dvojího užití. Zároveň zabraňují ruským bankám v přístupu na evropské trhy a výrazně omezují export některých druhů zboží z Ruska do Evropy. Jejich odvolání Evropská unie podmínila plným prosazením mírových dohod z Minsku.

