Do Česka už může téct ruská ropa. Banka přijala platbu za její tranzit

ČTK

Ukrajina potvrdila, že obdržela peníze za tranzit ruské ropy ropovodem Družba. Podle agentury RIA to oznámila ruská státní společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. Znamená to, že obnovení dodávek ropy jižní větví ropovodu do České republiky už nestojí nic v cestě.

Pracovník rafinérské společnosti uzavírá potrubí s ropou. Ilustrační snímek | Foto: ČTK