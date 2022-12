Přitom největší česká automobilka nejenže na začátku konfliktu zastavila prodej do Ruska, ale také utlumila všechny své aktivity v ruských závodech. Ruský server uvedl, že v případě Scaly jde o vůz vyrobený v letošním roce a původně nebyl určen pro zdejší trh. K dostání je za 2,7 milionu rublů, tedy v přepočtu za něco málo přes jeden milion korun. V Česku se přitom scaly prodávají v rozmezí od 477 do 577 tisíc korun.

Mladoboleslavská automobilka na dotaz Deníku potvrdila, že nové automobily pocházejí z třetího trhu. Sama žádná nová auta do Ruska nevozí. „U dealerů aktuálně dochází pouze k doprodeji zbývajících skladových kusů, které byly vyrobeny nebo do Ruska exportovány ještě před začátkem embarga. V tomto případě se jedná o takzvaný paralelní import, nad kterým nemá Škoda Auto možnost dohledu a dochází k němu na vícero trzích světa,“ řekl Deníku mluvčí automobilky Tomáš Kotera.

Jak již Deník upozornil, do Ruska stále ve velkém proudí i české pivo. Porušení embarga i v tomto případě nemají na svědomí pivovary, ale překupníci a také vágní formulace v sankčím seznamu vydaném Evropskou unií. V něm se píše, že v případě piva jde o luxusní zboží a vývozní cena nesmí překročit 300 euro za kus. V tomto případě za sud (cca 7500 korun). Sud nejdražšího a v Rusku nejžádanějšího piva Pilsner Urquell je však v Čechách k dostání v průměru za tři tisíce korun, tedy v přepočtu za 123 euro a nejedná se tedy o luxusní zboží podléhající sankcím.

Věc svědomí

Pivo a automobily však nejsou vším, čím se dají obejít sankční seznamy. „Lidé si vždy najdou způsob, jak některá omezení obejít. V budoucnu by se to mohlo týkat i ložisek, které Rusko nutně potřebuje na opravy svých vlaků,“ míní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

Podobného názoru je i místopředseda Asociace exportérů a současně ředitel náchodského podniku na výrobu elektromotorů Atas Otto Daněk. „Může se to dít, ale to je pak otázka lidského svědomí. Zatím jsem se však naštěstí u našich firem s něčím podobným nesetkal. Na stranu druhou, pokud to někdo dělá, chlubit se tím nebude. Za firmu Atas mohu říci, že ačkoliv nejsou naše výrobky na sankčních seznamech a ač jsme byli z Ruska kontaktováni, ať je dodáváme přes třetí zem, tak jsem řekl rezolutně ne a nic do Ruska nedodáváme,“ uvedl Daněk.

Na obcházení sankcí si chce posvítit nejen Evropská unie, ale i české ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Samotná EU se na konci listopadu shodla, že obcházení sankcí se dostane na seznam evropských zločinů. Česká vláda pak chystá zpřísnění nejen sankcí, ale i dozor nad nimi.

„Monitorujeme nejen dopady sankčních seznamů na české podnikatelské prostředí, ale také snahy je různými způsoby obcházet," informoval mluvčí MPO Marek Vošahlík.

Senát ve čtvrtek podle očekávání novelu českého sankčního seznamu schválil. Zákon podpořilo 53 z 65 přítomných senátorů a nyní jej dostane k podpisu prezident. Takzvaný Magnitského zákon umožní uvalovat národní sankce na jednotlivce i subjekty dopouštějící se závažného protiprávního jednání v mezinárodním kontextu, které nebyly dosud zařazeny na sankční seznam Evropské unie.