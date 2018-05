Rusko varuje Apple: Šifrovaný Telegram smažte ze svého obchodu

Telegram kóduje zprávy, které si mezi sebou uživatelé píší. Nemůže si je tak nikdy přečíst třetí strana, jako je to u jiných aplikací. Ruská vláda tak nemá nad šifrovanou komunikací kontrolu.

Roskomnadzor dříve po Telegramu požadoval, aby mu uvolnila šifrovací klíče. Ten mu však nevyhověl, proto ruská vláda službu zakázala. Donutila firmu, aby svou aplikaci stáhla ze všech obchodů a neposílala svým uživatelům žádné aktualizace. Jeden z obchodů, kde se v Rusku dá stále stáhnout, je právě ruská verze online obchodu Applu.

Roskomnadzor dal nyní Applu měsíc, aby zjednal nápravu. Pokud bude ruský rozkaz ignorovat, není jisté, co se stane. Do podobného sporu se Apple dostal již v Číně, kdy mu bylo nařízeno stáhnout ze svého online obchodu v čínštině aplikaci pro připojení přes VPN.

Jednu z nejpopulárnějších světových aplikací, přes kterou si chatuje více než 200 milionů lidí, založil rodák z Petrohradu Pavel Durov. Své sídlo ale firma musela přesunout do Dubaje kvůli vládní regulaci internetu.

V dubnu v Moskvě kvůli zmíněným vládním nařízením protestovaly koncem dubna tisíce lidí. Na protest házely papírovými vlaštovkami, které má aplikace ve svém logu. "Putinův režim vyhlásil válku internetu, deklaroval tím válku svobodné společnosti. Jsme tu, abychom podpořili Telegram," uvedl jeden z demonstrantů pro agenturu Reuters. Durov účastníkům demonstrace za svobobný internet poděkoval na twitteru.

Thank you, each and one of the 12,000+ people who stood up to support the freedom of internet and Telegram today in central Moscow. You make me proud and excited to be Russian. https://t.co/1Vwa1FQgIO