Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ale změnu postoje odmítl. "Česká republika nic přehodnocovat nebude, v tuto chvíli probíhá bezpečnostní posouzení všech potenciálních uchazečů a jsem rád, že jsme našli napříč politickým spektrem kompromis a naším cílem je v nejrychlejší možné době spustit tendr. V tuto chvíli nepřipadá v úvahu vůbec to, aby se cokoliv rozšiřovalo,“ řekl Havlíček Radiožurnálu.

Čína před dvěma dny vyjádřila očekávání, že Česká republika přehodnotí své rozhodnutí vyloučit ze soutěže na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany čínské firmy, jak uvedla na dotaz ruské agentury TASS mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. Praha by se podle Pekingu měla vrátit k pravidlům fungování volného trhu.

Mluvčí uvedl, že prezident Zeman přijetí zákona dříve nepodporoval a správně poukazoval na to, že snížení počtu účastníků tendru nevyhnutelně omezí konkurenci a povede ke zdražení projektu.

"Je politováníhodné, že v Praze v rozporu s ekonomickou logikou a ke škodě českého byznysu v tomto oboru převládl takto zpolitizovaný přístup," poznamenal Zajcev. "Není tajemstvím, že tendru na rozšíření české jaderné elektrárny se chystala zúčastnit i ruská státní korporace Rosatom, která je nejen lídrem světové jaderné energetiky, ale také dlouhodobým a tradičním partnerem Česka, se kterým Rusko v této oblasti skutečně desítky let rozvíjelo velice plodnou spolupráci," dodal.

"Český prezident Miloš Zeman 27. září podepsal zákon o přechodu Česka k nízkouhlíkové ekonomice, dříve schválený oběma komorami českého parlamentu. Z iniciativy pravicové a liberální opozice byla do zákona vložena ustanovení, která de facto diskriminují potenciální ruské a čínské účastníky projektu rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany," řekl ruský mluvčí. Zákon podle něj různými mechanismy blokuje účast společností z Ruska a Číny v jaderných projektech na českém území.

Rozhodnutí českých orgánů vyřadit Rusko a Čínu z dostavby jaderné elektrárny Dukovany pokládá Moskva za diskriminační a zpolitizované. Uvedl to dnes podle agentury TASS mluvčí ruské diplomacie Alexej Zajcev. Ruské ministerstvo zahraničí až dosud krok Prahy nekomentovalo, na rozdíl od čínské diplomacie. Ta ale své očekávání, že Česko rozhodnutí přehodnotí, vyjádřila až na dotaz ruské tiskové agentury TASS.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.