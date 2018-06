Rusové opět lační po nemovitostech v zahraničí, spekulují s nimi i v Česku

Americký prezident Donald Trump se v neděli opět tvrdě pustil do nelegálních migrantů. Přirovnal je přitom k nájezdníkům, kteří se pokoušejí proniknout do země. Lidé, kteří nelegálně vstoupí do Spojených států by měli být podle jeho slov okamžitě posláni zpět, odkud přišli, bez jakéhokoli soudního jednání. Informovala o tom agentura Reuters.