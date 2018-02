Rusové se vracejí do Karlových Varů. Novou leteckou linkou z Moskvy

Jeden z nejžádanějších ruských dopravců, nízkonákladová letecká společnost POBEDA, zahájil provoz na své nové mezinárodní lince z Moskvy (letiště Vnukovo) do Karlových Varů.

Přistání prvního letu aerolinek Pobeda v Karlových Varech.Foto: KK

Karlovy Vary se tak staly první destinací této společnosti v České republice. Lety mezi Moskvou a Karlovými Vary budou provozovány dvakrát týdně novými moderními letadly typu Boeing 737-800 o kapacitě celkem 189 míst. Minimální tarif je 499 rublů včetně všech letištních poplatků. Až do konce zimního letového řádu roku 2018 je v rámci tohoto tarifu nabízeno minimálně 100 letenek. „Očekáváme, že díky novému dopravci se počet odbavených cestujících v roce 2018 více než zdvojnásobí a přiblíží se hranici 50 tisíc lidí,“ vyčíslil ředitel letiště Václav Černý.

Inaugurační let přivítala uplynulou sobotu na karlovarském letišti vodní slavobrána. Přítomni byli zástupci vedení Karlovarského kraje, Karlových Varů, ruského konzulátu, hotelů a cestovních kanceláří.

Do krajského města přicestovalo více než 180 cestujících a představitelů letecké společnosti.

„Velmi mě těší, že se podařilo díky letecké společnosti POBEDA opět oživit nabídku leteckých linek karlovarského letiště a věřím, že si cestující tuto možnost navštívit nejen Karlovy Vary, ale i ostatní krásná lázeňská města a další místa v regionu, nenechají ujít. Letos chceme také navázat na úspěch sezónních letů do Taškentu a Tel Avivu. Přeji všem cestujícím, aby se jim u nás líbilo,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (ANO).

ODRAZ ODE DNA?

V roce 2017 letiště odbavilo celkem 20 034 cestujících, což oproti předcházejícímu roku znamená nárůst o 3,9 procent. Novými charterovými linkami do Izraele a Uzbekistánu se tak podařilo kompenzovat další pokles počtu cestujících na linkách z Ruské federace v důsledku snížení počtu letů Českých aerolinií do Moskvy.

Podle náměstka Hurajčíka nejde zatím o závratný nárůst, ale je to pozitivní trend.

„Loni se rozšířila nabídka letů z nových destinací, a to především o charterové lety z Tel Avivu a Taškentu. Předčasně musely být ale ukončeny lety do Düsseldorfu, které se potýkaly s nezájmem ze strany cestujících. Stále se snažíme nabídku letiště rozšířit a konkrétním výsledkem je právě zahájení letů nízkonákladové společnosti Pobeda. Nízké ceny letenek by mohly oslovit i ty cestující, kteří kromě lázeňské léčby letí za zážitky a památkami nejen do Karlovarského kraje,“ doplnil krajský náměstek Hurajčík.