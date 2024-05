Navyšování důchodů se má po roce 2026 zpomalit. Nově tak penze porostou o 150 až 200 korun ročně pomaleji než nyní. Příštím penzistům se tím zpomalí i valorizace.

Navyšování důchodů se má po roce 2026 zpomalit. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jednou z cest, jak chtějí členové současné české vlády Petra Fialy ve své penzijní reformě do budoucna řešit rostoucí výdaje důchodového systému, má být postupné snižování úrovně nově přiznávaných důchodů o osm procent. Budoucím důchodcům se tedy budou postupně zvyšovat starobní penze pomaleji než dosud. „Bude se jednat o zpomalení růstu nových důchodů o asi 150 až 200 korun ročně,“ uvedli úředníci ministerstva práce a sociálních věcí.

Snižování má probíhat postupně po dobu deseti let od roku 2026 do roku 2035. Úředníci jsou přesvědčeni, že tato změna není vůči budoucím důchodcům nijak nespravedlivá. „Ministerstvo práce a sociálních věcí to jako zpřísnění nevnímá. Důchodovou reformu děláme právě proto, aby zajistila spravedlivé důchody i pro další generace,“ prohlásil mluvčí rezortu Jakub Augusta.

Předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová je ovšem přesvědčena, že rozhodně nejde jen o drobnou kosmetickou změnu. „Současní důchodci to sice nepoznají, ale ti, kteří do důchodu teprve půjdou, rozhodně ano. Nejenže to v dlouhodobém horizontu znamená nižší penzi, navíc se vám méně peněz započítává i do valorizací,“ připomněla.

Nová pravidla o deset procent sníží také takzvanou redukční hranici, do níž se započítává plný příjem budoucího důchodce. „To po nějaké době povede k tomu, že se sníží náhradový poměr,“ podotkla Desatová.

Jedná se o údaj vyjadřující v procentech vztah mezi výší důchodu a průměrnou mzdou. „Takže lidé, kteří do důchodu půjdou za delší dobu, na tom budou výrazně hůř než ti, kteří tam odcházejí dneska,“ prohlásila.

Mluvčí ministerstva Augusta se toho neobává. „Důchody přiznávané budoucím důchodcům budou nadále vyšší než důchody přiznávané důchodcům v předchozích letech. Pouze se do určité míry zpomalí jejich meziroční tempo růstu,“ konstatoval.

Čím vyšší plat, tím větší krácení

Konkrétní dopad u jednotlivých příjemců důchodu bude podle Augusty záviset mimo jiné na jejich předchozích výdělcích a získané době pojištění. „Nastavení ale bude takové, že čím vyšší budete mít plat, tím více se vám to bude krátit. To není nic úplně spravedlivého,“ namítá Desatová.

Se změnou nesouhlasí ani opozice. „Na starobní důchody jako takové se sáhlo už podruhé, poprvé to bylo při snížení řádných valorizací,“ řekl poslanec ANO Aleš Juchelka.

Stanovení nižšího důchodu spolu s nižší úrovní valorizací podle něj může některým seniorům přinést velké potíže se zaplacením základních životních potřeb. „Domnívám se, že by jim důchody nemusely stačit a budou padat do sociálních dávek,“ obává se Juchelka.

Podle úředníků ale právě navrhovaná změna pomůže lidem s nižšími příjmy. „I po uskutečnění navržených opatření ve vzorci pro výpočet důchodu bude ponechána vysoká solidarita a poměr důchodu k předcházejícímu příjmu bude nadále mnohem vyšší u lidí s nízkými příjmy než u těch s příjmy okolo průměru nebo vyššími,“ dodal Augusta.