Ryanair: Lidem nepovíme, zda poletí 737 MAX. Když nenastoupí, peníze nevrátíme

Letecká společnost Ryanair neplánuje cestující v případě nasazení letadla 737 MAX informovat už při nákupu letenky, zda je nečeká let s tímto typem letadla. V rozhovoru pro FlightGlobal to uvedl šéf Ryanairu Michael O’Leary. Pro britský list Independent pak uvedl, že lidé sice budou mít možnost let odmítnout, ale nedostanou žádné peníze zpět.

Boeing 737 MAX v barvách Ryanairu | Foto: ČTK/PA/Nick Ansell