Ryanair podmiňuje start především uvolněním vládních restrikcí. Podmínkou pro cesty budou roušky, cestujícím budou před nástupem na palubu měřit teplotu. V seznamu opatření bude i zákaz stání ve frontě na toaletu. Ta nebude uzavřená, ale bude možné ji použít jen po žádosti palubnímu personálu.

Jak přesně má proces povolení vstupu na toaletu vypadat, firma neupřesnila. V seznamu opatření je i prodej pouze baleného občerstvení a platby kartou. Každý den projde letadlo dezinfekcí.

Ryanair počítá s tím, že denně od července vypraví kolem tisícovky letů a obnoví devadesát procent své sítě. Počty frekvencí budou ale výrazně nižší. Například mezi Prahou a Londýnem bude Ryanair létat pětkrát týdně, před krizí létal třikrát denně. Dosud Ryanair provozuje jen asi 30 letů denně, většinou mezi Irskem a Velkou Británií.

Omezený provoz

Podle rezervačního systému má Ryanair aktuálně naplánovány první lety z Prahy na 26. června, půjde o linku na londýnské letiště Stansted a do Říma. Další startují postupně. Provoz ale bude v létě značně omezený: u většiny linek firma naplánovala jen několik letů na začátek července a pak nabízí další spojení až v září.

Žádná z destinací, kam Ryanair letos v létě plánoval létat, zatím ze seznamu spojení nezmizela. Nejméně redukované lety jsou do Velké Británie. Ryanair se má v létě vrátit i do Brna a Ostravy: spojení do Londýna je z Brna plánované na oba letní měsíce, z Ostravy jen na červenec.