Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově by se mělo začít létat 2. července. Zpočátku se bude létat dvakrát týdně ve čtvrtky a soboty, od září se počítá s obnovením plného provozu.

Linka Brno – Londýn by měla být obnovena rovněž počátkem prázdnin. Jde o jednu ze dvou pravidelných linek z Brna. Linka do italského Bergama by měla začít fungovat až s platností zimního letového řádu, tedy od konce října.

Brno může odbavovat také charterové lety, jimiž lidé létají na dovolenou. Zatím však není kam létat kvůli uzavřeným hranicím. Z Brna se létá jak do jihoevropských států, které jsou součástí Evropské unie, tak například do Egypta či Turecka.

V Pardubicích by se měl vrátit Ryanair se svoji linkou do Alicante na začátku července, počítá s jedním letem týdně v červenci, v srpnu dvakrát týdně.

Irský lowcost Ryanair chce v létě provozovat minimálně 40 procent původních letů. Fungovat začne přibližně 90 procentech pravidelných linek, ale v nízké frekvenci – Ryanair bude provozovat 1000 letů denně a obnovena bude většina z jeho 80 evropských základen.

Smartwings cílí na Chorvatsko

Letecká společnost Smartwings chce od 10. června obnovit letecké spojení do některých přímořských destinací. Začne s lety do Chorvatska.

Smartwings to oznámily na svém facebookovém profilu Neberte nám křídla, který používá jako marketingovou podporu pro jednání o státní pomoci. Plány potvrdila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Podle rezervačního systému chce začít létat do Splitu 10. června zatím dvakrát týdně, později už každý den.

Cena zpáteční letenky začíná na 6 tisících korunách. Od 13. června pak spustí spojení do Dubrovníku. „Obnovování letů je přímo závislé na uvolňování podmínek cestování ze strany jednotlivých států. Lety chceme obnovit co nejdříve v závislosti na avizovaném rozvolnění všech opatření,“ dodala Dufková.

Od 15. června chce firma nabídnout spojení do španělských destinací, konkrétně do Malagy a na Mallorku a Kanárské ostrovy. Na konci června chce dopravce obnovit spojení do Bulharska a Řecka.

Minulý týden obnovily lety z Prahy České aerolinie. Po Amsterdamu, Frankfurtu, Paříži a Stockholmu začne firma od zítřka létat do Bukurešti. Plánované obnovení provozu na Ukrajinu se odkládá: do Kyjeva začne firma létat až v druhé polovině června, do Oděsy lety nejsou ani v prodeji.

Podívejte se na letadla společnosti Smartwings:

Aerolinky ve světě

Zdroj: ShutterstockVětšina leteckých společností na celém světě navzdory stále platným omezením v dopravě a cestování pomalu obnovuje své linky. Aerolinky počítají s tím, že letadla půjdou do vzduchu během června července. Některé splečnosti obnovili provoz už během května. Uvedl to server pelipecky.cz, který se specializuje na novinky a zprávy ze světa cestování.

American Airlines obnoví transatlantické služby lety z Dallasu do Madridu ještě v květnu, z Chicaga do Dublinu, z Londýna do Athén v červnu. Koncem tohoto měsíce bude letecká společnost pokračovat v poskytování služeb z Miami do Limy, Quita, Guayaquilu, Santiaga a Sao Paula.

Letecká společnost Eurowings slibuje lety do důležitých německých měst a také do různých evropských destinací. V letovém pořádku se objevila i Vídeň, ale třeba i španělský ostrov Mallorca. Dceřiná společnost Lufthansa Group pokračuje v létání již od května – na letištích v Düsseldorfu, Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Stuttgartu.

Společnost Turkish Airlines obnoví víc než polovinu své kapacity na vnitrostátních letech a poletí do 22 zahraničních destinací v 19 zemích. Plánuje i návrat i do Vídně. Stane se tak ještě v červnu 2020.

Aerolinky Wizz Air začaly létat v květnu. Představily osm nových spojení z Vídně a jednu novinku: poprvé uvedou do provozu i spojení s Abu Dhabi. Létat tam budou z Budapešti, Bukurešti, Cluj-Napoca, Katovic i Sofie, informuje server pelipecky.cz.

Německá společnost Lufthansa obnoví provoz na konci června. Nabídne lety v Německu a Evropě a desítky mezikontinentálních linek.

Aerolinky KLM postupně obnovují provoz od začátku května, kdy například obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Amsterdamem.

Qatar Airways udržovaly mnohé lety i během vypuknutí pandemie. Do konce června začnou postupně obnovovat dopravu do 80 destinací včetně letů z Vídně, Londýna, Dublinu, Manchesteru a Edinburghu.

Společnost Korean Air by měla mít do června k dispozici linky na 32 mezinárodních trasách, včetně letů do Washingtonu DC, Seattlu, Vancouveru, Toronta, Frankfurtu, Pekingu a Kuala Lumpur.