Letecká společnost Ryanair pokračuje v otevírání dalších nových linek z Prahy. Od srpna začne létat do slovenských Košic a na kyperský Pafos. Vyplývá to z údajů v rezervačním systému, letenky jsou od dnešního večera v prodeji.

V kokpitu letadla společnosti Ryanair. | Foto: Shutterstock

Do Košic bude létat Ryanair od 3. srpna dvakrát týdně: v pondělí a v pátek s odletem ve 12:35 z Prahy (přílet 13:55). Zpět do Prahy odlétá letoun Boeing 737-800 ve 14:20 s příletem v 15:35 do Prahy. Na trase dosud létají České aerolinie, zatím čtyřikrát týdně s turbovrtulovým ATR 72. V případě Ryanairu začíná zpáteční letenka na 1600 Kč, u ČSA na zhruba pěti tisících korunách.