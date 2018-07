Rychleji. Od pohromy jménem kůrovec mají pomoci dotace

/INFOGRAFIKA/ Zastavit šíření kůrovce do dalších regionů Česka. To je nyní hlavním úkolem lesníků i úřadů. Poslancům to na včerejší schůzi sněmovny řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. Teplotní extrémy oslabují lesní porost. Nejvíce je tímto vývojem ohrožen právě smrk a jeho hlavním škůdcem je právě kůrovec.

„Změna klimatu se nám začíná více projevovat v posledních pěti letech,“ vysvětloval současné extrémně rychlé šíření nevítaného brouka až na plochu současných 40 tisíc hektarů Marian Jurečka (KDU-ČSL), jenž v ministerském křesle seděl předchozí čtyři roky v kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD). ČTĚTE TAKÉ: Kůrovcová kalamita? Stát reaguje pomalu, říká Sdružení místních samospráv Jurečka odmítl názor ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že jde o největší lesní katastrofu od doby Marie Terezie. Připomněl srovnatelné odumírání lesů kvůli invazi mnišky ve 20. letech minulého století a kvůli emisím o 60 let později. Chceme více listnáčů V českých lesích stále převažuje smrk, který je pro kůrovce tou největší pochoutkou. Toman se škůdcem proto hodlá bojovat například změnou vyhlášky, která upravuje výsadbu nových lesů. ČTĚTE TAKÉ: Boje o české lesy? Zatím v nich boduje jen kůrovec „Musí se změnit podíl listnatých a jehličnatých stromů,“ uvedl Toman v České televizi. Tento podíl se sice dlouhodobě mění ve prospěch těch listnatých, stále jich je však málo. Zatímco v roce 1950 připadalo 12,5 procenta listnatých stromů na 85,8 jehličnanu, v roce 2016 jich v českých lesích bylo již více než čtvrtina. „Chceme to zpřísnit tak, že v některých oblastech budou jehličnany zastoupeny třeba jen třiceti procenty,“ prohlásil Toman. Majitele lesů hodlá přesvědčit změnou pro poskytování dotací. „Budeme podporovat pouze ty, kteří budou dbát na naše doporučení,“ konstatoval. Zásadní změna přístupu k lesům je nutná podle místopředsedy zemědělského výboru za Piráty Radka Holomčíka. „Z informací, které máme, jednoznačně vyplývá, že systém státní správy lesů nefunguje,“ posteskl si. Vadí mu zejména systém aukcí dřeva „na stojato“, který podle něj zpomaluje možnost rychle a účinně vytěžit dřevo napadené kůrovcem. Dalšího rozšíření kůrovce se obávají i v regionech, které škůdcem dosud nejsou příliš zasaženy. Například na Brdech se na budoucí koordinaci krizových prací již dohodli místní lesníci ze státních i soukromých lesů. „Kůrovec působí vážné škody a pokračující teplé a suché počasí svědčí jeho rozvoji. Nebezpečí je s ohledem na klimatické podmínky stále vysoké,“ vysvětlil Petr Švadlena z Vojenských lesů a statků. Pomůže chemie Lesník připomněl, že kromě pracného a nákladného odkornění je je jedinou další cestou asanace zasaženého dřeva za použití chemie. „S ohledem na životní prostředí a čistotu vod bude snahou provádět chemickou asanaci mimo lesní porosty na vhodných manipulačních plochách,“ konstatoval Švadlena. ČTĚTE TAKÉ: Lesníci kácejí ostošest. Kvůli kůrovci není kam dávat dřevo Využití dvou zdraví nebezpečných přípravků k ošetření kmenů poražených kvůli kůrovci nyní na omezenou dobu do září letošního roku povolil Státní zdravotní ústav. Zejména nebezpečnější z obou přípravků nazvaný EDN mohou lesníci používat pouze za zvláštních bezpečnostních opatření poté, co od ústavu dostanou výslovný souhlas s jeho použitím. Ministerstvo zemědělství před týdnem zveřejnilo seznam více než 370 vhodných ploch, na nichž lesníci mohou skladovat své dřevo vytěžené kvůli kůrovci, které je nyní kvůli převisu nabídky na trhu neprodejné. Své pozemky pro ně vyčlenily České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Státní pozemkový úřad, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a některé kraje. S kůrovcem se nyní lesníci potýkají v sedmi krajích. Zásadní problémy v souvislosti s kůrovcem zatím nemají lesy v národních parcích, které spadají pod ministerstvo životního prostředí. „Ve všech národních parcích je situace zatím stabilizovaná, mírný nárůst napadení kůrovcem hlásí Krkonošský národní park,“ řekla Deníku Dominika Pospíšilová z ministerstva. ČTĚTE TAKÉ: Tažení proti kůrovci. Čeští výzkumníci úspěšně vyzkoušeli novou látku

