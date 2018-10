Rychleji z Ostravy do Frýdku-Místku. Plány SŽDC ale nabírají zpoždění

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokročila se svými plány modernizovat a zrychlit cestování vlakem mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Správce kolejí vybral firmu, která má za 50 milionů korun připravit záměr projektu, který má přinést i konec dieselových vlaků mezi oběma městy.

Rok a tři čtvrtě poté, co prošel centrální komisí ministerstva dopravy plán na velkou modernizaci trati z Ostravy až do Valašského Meziříčí za 10,5 miliardy korun, udělala SŽDC zatím malý posun: podepsala smlouvu se společností Sudop Brno, která vyhrála zakázku na zpracování záměru projektu. V konkurenci tří firem nabídla cenu 48,6 milionu korun.

Studie proveditelnosti Beskydy řeší modernizaci celého úseku ze stanice Ostrava-Kunčice až do Ostravice. SŽDC plánuje kompletní modernizaci tratí, jejich elektrizaci, zkapacitnění úseku z Vratimova do Frýdku-Místku a vybavení nejmodernějším zabezpečovacím zařízením. Současně správce infrastruktury opraví všechny zastávky a stanice, které dosud neprošly žádnou úpravou.

Zvýšení rychlosti

Trať z Ostravy až do Frýdlantu nad Ostravicí patří mezi nejvytíženější neelektrifikované tratě v Česku, denně tam jede vlakem přes šest tisíc lidí. Modernizací má dojít i k výraznému zvýšení traťových rychlostí a tím lepší časové dostupnosti jednotlivých míst regionu, výrazně se zkrátí jízdní doby.

Konkrétně v úseku z Ostravy do Frýdku-Místku dojde i přes náročný profil k navýšení rychlosti na 100 až 120 km/hod. V případě úseku Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí je možné docílit rychlosti až 160 km/hod.

Plánovaná modernizace přinese také zlepšení podmínek pro nákladní dopravu. V současné době je zejména délkou nákladních vlaků silně limitovaná automobilka Hyundai. Ještě loni SŽDC tvrdila, že výstavba by mohla začít v roce 2020, loni už měla začít příprava dokumentace. To už není ale příliš reálné: teprve za deset měsíců má Sudop Brno odevzdat celý záměr a dokumentaci pro územní rozhodnutí. Teprve pak začne projektování stavby.

Zadrátování se protáhne

Nejistota kolem elektrifikace trati z Ostravy do Frýdku-Místku dělá starosti vedení Moravskoslezského kraje, které chce začít připravovat tendry na provoz vlaků pro období 2025 až 2040. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Jakuba Unucky je třeba dát vítězným dopravcům na přípravu zhruba šest let.

„Už teď bychom proto měli říci, jak by doprava na jednotlivých tratích měla vypadat a co vlastně máme objednat. Nikdo nám to ale není schopen sdělit,“ uvedl Unucka. Je přitom skeptický k tomu, že by SŽDC stihla trať na Frýdek-Místek zadrátovat do roku 2025, nevěří ani na následující léta.

„Přípravu tendrů nám to velmi komplikuje,“ dodal náměstek. Elektrifikaci může mimo jiné zhatit i skutečnost, že půjde ruku v ruce se zdvojkolejněním trati. Ta ale vede přes chráněnou oblast Natura 2000, což bude hrát zásadní roli při posuzování vlivu stavby na životní prostředí.