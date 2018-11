Rychlíky z Brna do Bohumína převezme RegioJet. Leo Express nesplnil podmínky

/FOTOGALERIE/ Česká vláda neuvažuje o tom, že by se nové jaderné bloky v zemi stavěly na základě podobné mezivládní dohody, jakou uzavřelo Maďarsko s Ruskem při dostavbě jaderné elektrárny Paks. Novinářům to po setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem řekl český předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podle něj by měl do jaderných bloků investovat ČEZ.