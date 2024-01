Milovníci rychlé jízdy jsou zklamáni. Těšili se, že od ledna budou moci na dálnicích víc sešlápnout plyn a jet legálně až 150 kilometrů za hodinu. Taková úprava sice v novele zákona je, ovšem neplatí celoplošně. Rychleji budou moci jezdit řidiči jen na vybraných úsecích, ministerstvo dopravy je však ještě neurčilo. Všude stále platí stotřicítka.

Rychlost 150 kilometrů za hodinu bude například platit na dálnice D11 v úsek mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Kde dále mohou řidiči přidat? Podívejte se na mapu v článku. | Foto: DENÍK/David Taneček

Od začátku roku platí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Díky ní je možné na českých dálnicích jezdit rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ovšem nejedná se o plošnou změnu. Její zavedení je totiž podmíněno moderní telematikou na dálnicích, tedy proměnným dopravním značením a místní úpravou.

Pro zvýšení maximální rychlosti jsou vytipované zatím jen tři úseky. „Jedním z nejvhodnějších je jihočeská část dálnice D3,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jde o zhruba padesát kilometrů dlouhý úsek mezi Táborem a Českými Budějovicemi.

Rychleji by se mohlo jezdit i po části dálnice D1, a to mezi Přerovem a Říkovicemi. Úsek se začal stavět v roce 2022. Zprovozněn by podle Ředitelství silnic a dálnic měl být v roce 2026. Podle šéfa resortu se ještě prověřuje možnost zavedení stopadesátky i na úsecích dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Zda se prověřují i další možnosti, ministerstvo dopravy komentovat nechtělo. Zároveň doplnilo, že v současné době neexistuje ještě ani přehled či mapa dálničních úseků, kde by mohlo ke změně maximální rychlosti dojít.

Pouze přehledné úseky

Na pomyslný seznam s vyšší maximální rychlostí se automaticky nezařadí všechny nové dálniční úseky, ale jen ty dostatečně přehledné a s vhodným poloměrem zatáček. Zásadní podmínkou musí být vybavení části autostrády moderním telematickým zařízením. Vyšší rychlost tak může být v budoucnu povolena i na úsecích, které jsou už v provozu. Vše bude resort konzultovat s policií. „Proměnné dopravní značení v případě potřeby, a to například při nepříznivých klimatických podmínkách, nebo husté dopravy, rychlost sníží. Tak jako to vidíme třeba v Německu,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

I když novinka v podobě vyšší maximální rychlosti na českých dálnicích platí od ledna, na první legální jízdu si budou muset šoféři počkat. „První úsek, úseky s rychlostí 150 kilometrů za hodinu bychom chtěli mít v provozu ke konci letošního roku,“ sdělil Jemelka. Prvním úsekem by měla být jihočeská část dálnice D3.

Je to nebezpečné, varují odborníci

Zvýšení maximální rychlosti na tuzemských dálnicích, byť jen na některých úsecích, se nelíbí dopravním expertům. Zatímco dnes platí, že jízda po dálnici je z pohledu nehod pro řidiče šestkrát bezpečnější než po klasické silnici, následky jsou však až třikrát horší. Je to právě kvůli vyšší rychlosti. Experti také poukazují na nedisciplinovanost řidičů a kvalitu dálnic.

„Je potřeba si uvědomit, že někteří řidiči již nyní maximální rychlost nedodržují. Takoví řidiči nebudou mít problém sešlápnout plyn ještě více a jet 170 kilometrů v hodině. Zvýšení rychlosti je rizikové z pohledu kvality českých dálnic a také stáří vozového parku v Česku. Nejezdíme moderními vozy jako například Němci,“ varoval dopravní inženýr a bývalý ministr dopravy Petr Moos.

Česko má díky novele zákona druhou nejvyšší maximální rychlost v Evropě. Nejrychleji mohou jezdit šoféři v Německu, kde na zhruba polovině dálniční sítě platí „neomezená“ rychlost. U druhé poloviny je to 120 nebo 130 kilometrů za hodinu. Následuje Polsko, Bulharsko a Kazachstán, kde smí řidiči po dálnici jet stočtyřicítkou.