Rychlotrať do Liberce nepovede, prohlásil Babiš. Je pro pomalejší variantu

Přestože Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dosud nevyhodnotila, zda nová vysokorychlostní trať z Prahy do Polska povede přes Hradec Králové nebo Liberec, tak premiér Andrej Babiš má jasno už teď. Rychlovlak do Liberce nepojede, namísto toho se postaví nová, přímější trať na nižší rychlost mezi Svijany a Libercem.

Výjezdní zasedání vlády ČR v Libereckém kraji proběhlo 13. března. Na snímku zprava je hejtman Libereckého kraje Martin Půta a premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před schůzkou se členy Rady Libereckého kraje.Foto: Deník / Zbranek Petr

Babiš o konci plánů na rychlovlaky promluvil minulý týden během návštěvy Libereckého kraje. „Neuvažujeme o rychlovlaku,“ řekl premiér v demisi. „Proběhla debata, že bychom vlak zrychlili na 120 kilometrů v hodině,“ dodal.

Varianta na 120 kilometrů v hodině je úplně nová. Jde o výsledek studie, kterou představila společnost Valbek. Měla by umožnit dostatečně rychlé spojení mezi Libercem a Prahou, jen mezi Libercem a Svijany zkrátí cestu o 24 minut. „Je to varianta, o které chceme jednat. A chceme hlavně ukázat, že studie nemusí trvat věčnost,“ konstatoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Narážel tím na fakt, že o zrychlení trasy se mluví už desítky let.

Plán je zatím na počátku, jde o další z mnoha variant možné trasy, které za posledních 20 let vznikly v různých projekčních firmách. Výsledkem těchto debat je zatím to, že vlak mezi Libercem a Prahou je zcela nekonkurenceschopný a většina lidí jezdí autem či autobusem. Cílový stav má být 1 hodina a 20 minut do centra Prahy.

Úsek z Liberce do Turnova a dál do Svijan je dnes nejpomalejším na celé trase z Liberce do Prahy, kde je jízdní doba vlaku oproti autobusu až trojnásobná.

Za nekonkurenceschopnost železnice v tomto úseku může především její trasování. Plán Valbeku počítá se zkrácením délky o 18,5 kilometru narovnáním trati za pomoci několika tunelů. První ve směru od Liberce je pod Dlouhým Mostem, jeho délka je 750 metrů. Trať pak vede v zářezu nad Jeřmanicemi a překlene silnici I/35 u Rádelského Mlýna, odkud vede chvíli podél silnice 35 a následně dalším půlkilometrovým tunelem.

Za Hodkovicemi nad Mohelkou má vjet do 860 metrů dlouhého tunelu pod Sedlejovicemi. Pak namísto vedení přes Sychrov klesá postupně do údolí Jizery okolo Paceřic, na stávající trať se napojuje u Svijan.

ŽÁDNÉ PŘEJEZDY

Návrh počítá s mimoúrovňovým křížením všech silnic, trať bude dvojkolejná a elektrifikovaná. Celková délka trasy je 27,8 kilometru, v tunelech je 2,5 kilometru, na velkých mostech má vlak jet v součtu 2,89 kilometru.

HRADEC, ČI LIBEREC?

SŽDC zatím o nových plánech neví. Aktuálně pro ni Metroprojekt zpracovává Studii proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, která řeší železniční spojení v několika variantách. Návrhová rychlost v úsecích přeložek trati je až 160 km/h. Současně má SŽDC dokončenou vyhledávací studii na vysokorychlostní trať VRT/RS5 Praha – Hradec Králové / Liberec – státní hranice CZ/PL, kde jsou přes Liberec navrženy trasy pro rychlosti až 250 a 350 km/h. „O výsledné trase RS5 přes Liberec nebo Hradec Králové rozhodnuto není,“ připomněl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.